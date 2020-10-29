黃金陣容！高流新任董事出爐　明年開幕凖備好了

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黃金陣容！高流新任董事出爐　明年開幕凖備好了

記者陳美嘉/高雄報導

calendar_today2020-10-29 13:48:31

▲ 高雄流行音樂中心將於明年開幕，第二屆董事名單於近日公布，多位頂尖音樂人與業界專家接受市府熱情邀請出任。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.29）
▲ 高雄流行音樂中心將於明年開幕，第二屆董事名單於近日公布，多位頂尖音樂人與業界專家接受市府熱情邀請出任。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.29）

高雄流行音樂中心將於明年開幕，第二屆董事名單於近日公布，多位頂尖音樂人與業界專家接受市府熱情邀請出任，各界形容是「黃金陣容」，副市長史哲表示，盼硬體建設與軟體專業並行，穩定高雄流行音樂中心發展。

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為因應流行音樂產業的市場特性及專業性，並強化場館營運效能，2017年透過「高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例」的訂定，聘任流行音樂、文化創意產業界人士、民間企業經營、管理或其他相關領域專家成立董事會，任期3年，擔負審議、協助流行音樂中心營運的重責大任。第二屆有超過4/5的專業董事。

▲副市長史哲代表市長陳其邁於紅毛港海鮮餐廳，設席感謝第二屆董事會新任董事們。（圖／高流中心提供）
▲副市長史哲代表市長陳其邁於紅毛港海鮮餐廳，設席感謝第二屆董事會新任董事們。（圖／高流中心提供）
高市文化局長王文翠強調，有如此堅強陣容的董事會，相信高雄流行音樂中心在董事專業支持下，能更加成長且穩定營運，面對明年開幕，可以堅定、自豪地說：「高雄，準備好了！」

高雄流行音樂中心第二屆董事會董事名單可以分成三個面向，從「音樂創作」面向來看，包括三金得主陳建騏；曾獲金曲獎的蕭賀碩；長期關注鄉土母語音樂創作的林生祥，以及創辦高雄第一間爵士音樂PUB「藍色狂想」並曾獲金曲獎的紀華麟。

「流行音樂」產業方面，則有兩家在地企業代表，曾任北流籌備處主任的丁度嵐，以及高流前執行長廖偉程等。在「營運專業」方面，高流也力邀曾任故宮博物院副院長的李靜慧出任董事，希望能借重其專業經驗，在行政、組織、場館經營等方面提供高度專業助力；現任高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿，其20年開發行銷與文創產業經歷也讓董事會專業可以更加全方位延伸。

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