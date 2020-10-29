美售台飛彈狠叉解放軍痛腳？黃澎孝：台海成中共海軍墳場

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於美國國務院日前批准對台軍售項目，北京祭出報復措施反制。中國外交部發言人趙立堅26日宣布，對參與軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業及相關個人、實體實施制裁，但卻沒有透露制裁的具體細節。
對此，名嘴黃澎孝稍早在臉書分析，魚叉飛彈讓台灣變成「吃餃子老虎」，台海將成中共海軍墳場。中共又跳腳了，因為，美國不甩北京的再三警告，宣布售台100套（400枚），岸置魚叉反艦飛彈系統，這是川普任內第9度，也是今年第4度的對台軍售。值得注意的是，中共官方宣布，要對軍售台灣的3家美國軍火公司實施制裁。《環球時報》總編輯胡錫進更撰文叫囂，要「派軍機飛到台灣上空示威，這也是胡錫進二個月來，第七次揚言要派軍機飛越台灣。應該是找不到自願送死的飛行員吧!
黃澎孝指出，台灣人民所引頸期盼，天弓飛彈擊落匪機的畫面遲遲未能上演，特別值得令人玩味的是這次中共跳腳，為何跳出了「破紀錄」的「高度」?莫非是「魚叉飛彈」叉中了中共的海軍痛腳，可不是嗎?中共老是吹噓海軍造艦的速度像「下餃子一般」，可是下了這麼多年的「餃子」，共軍的水面艦艇總數也只不過300多艘而已。
黃澎孝表示，但是老美一口氣就賣了100套，400枚魚叉飛彈，如果再加上台灣自製的「雄二」和「雄三」飛彈，「台軍」就擁有700枚以上，專門「伺候」共軍船艦的飛彈了，這下子：台灣可變成了「吃餃子老虎」，解放軍三百艘軍艦還不夠「台軍」的飛彈叉著吃呢。
黃澎孝說，更令中共氣急敗壞的是，魚叉飛彈射程最遠可達三百公里，不但能讓台灣海峽成為中共軍艦的墳場，而且還「叉住」了巴士海峽，使得台灣更進一步，成為叉住共軍脖子的印太聯盟「鎖龍鍊」的第一鎖鑰。
新聞來源為Newtalk 新頭殼