萊豬鬥法 李貴敏：中央「違法行政命令」牴觸法律無效
萊豬鬥法 李貴敏：中央「違法行政命令」牴觸法律無效
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-29 13:47:15｜update2020-10-29 14:26:42
行政院與衛福部兩紙公文的「行政命令」，是否足以撤銷各縣市地方自治的食安條例，從元旦起豬肉可以檢出瘦肉精引發論戰，國民黨立委李貴敏29日主張「中央違法的行政命令」無法撤銷地方自治的法律條文，她強調瘦肉精在國內目前仍是禁藥，若是禁藥，就沒有「安全容許量」可言。
李貴敏分析，依《動物用藥品管理辦法》第5條規定，動物用禁藥是經中央主管機關公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的動物用藥品。至於違反禁藥規定的罰則，同法第33條明定：製造或輸入動物用偽藥或禁藥者，可處一年以上，七年以下有期徒刑，併科新臺幣450萬元以下罰金；因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上，十年以下有期徒刑。李貴敏說，乙型受體素（β-agonist）早經宣告為「禁藥」，並經農委會官員確認無誤，且有農委會官網公告為據。萊克多巴胺至今仍是在台灣不得使用的禁藥，自然不能容許豬肉食品含有萊克多巴胺的檢出，「零檢出」當然才是合法有效的標準。李貴敏認為，民進黨政府無視憲法、法律（動物用藥品管理法等）的規定，企圖以違法的「行政命令」允許含禁藥殘留量的豬肉品進口，民進黨政府難道不知道違法的「行政命令」無效嗎？既然中央的行政命令違法無效，又有什麼資格要求地方政府配合違法？