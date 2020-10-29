凡間仙境「水漾森林」美到哭！2天1夜野營攻略曝光帶你玩

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凡間仙境「水漾森林」美到哭！2天1夜野營攻略曝光帶你玩

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-29 15:55:40

水漾森林
▲水漾森林擁有宛如仙境的美景，近期YouTube頻道「出門不在家」就不藏私分享了前往水漾森林推薦攻略路線。（圖／出門不在家授權）
位於嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪上游的水漾森林，由於宛如落入凡間的仙境景色，近期成為不少登山健行者愛好的景點。以登山探訪自然美景為主題的YouTube頻道「出門不在家」，就前往水漾森林一探當地夢幻美景，更分享了兩天一夜野營輕鬆玩的攻略路線，不藏私提供給大家參考！
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YouTube頻道「出門不在家」近期發布一支「水漾森林」2天1夜野營攻略路線影片，由於到達水漾森林前，必須經過辛苦艱辛的爬山過程，他們也向大家分享了推薦路線！旅程一開頭，必須先從杉林溪大飯店出發，由穿林棧道徒步走到仁亭登山口，路途上沿途還能欣賞杉林溪園區的美麗風景，倘若你不想步行走到登山口，可改搭承遊園車於花卉中心下車。
▲一開頭必須從杉林溪大飯店出發，由穿林棧道徒步走到前往仁亭登山口，路途上沿途還能欣賞杉林溪園區的美麗風景。（圖／出門不在家授權）
▲一開頭必須從杉林溪大飯店出發，由穿林棧道徒步走到仁亭登山口，路途上沿途還能欣賞杉林溪園區的美麗風景。（圖／出門不在家授權）
到達仁亭登山口後，他們也改走陡升捷徑和緩坡林道，他們提醒，由於這條路線在山友圈中相當熱門，如果露營要搶到好位置，記得要提早出發！此外也建議早起剛醒的身體多走林道，能讓身體更加舒爽，值得注意的是，路線部分他們還不斷強調「一定要先走捷徑2號」，才能讓整個路途更加快速順暢。

▲他們推薦的登山路線相當熱門，因此提醒一定要提早出門。（圖／出門不在家授權）
▲他們推薦的登山路線相當熱門，因此提醒一定要提早出門。（圖／出門不在家授權）
走了一段時間，就會來到好漢坡陡上路段，也將正式開始這次迷幻的登山旅程，路途上能看到不少高大樹木林立，讓登山者能夠吸收不少芬多精，而前往水漾森林森林的方法十分多，包括阿溪縱走、溪阿縱走、豐阿縱走等可以選擇，整體路線不難，如果是從來沒有重裝登山野營過的新手，水漾森林是還蠻推薦的景點。

▲前往水漾森林森林的方法十分多。（圖／出門不在家授權）
▲前往水漾森林森林的方法十分多。（圖／出門不在家授權）
事實上，水漾森林是因1999年九二一大地震，導致石鼓盤溪上游河道受阻，而出現的天然堰塞湖，而當時杉林沒入水中，因長期泡水漸日腐朽，群體死亡景色反而在水中倒映出凋零之美，這樣宛如人間幻境的美景，也讓此地意外得到了「水漾森林」的美名。

▲當地杉林沒入水中，因長期泡水漸日腐朽，群體死亡景色反而在水中倒映出凋零之美。（圖／出門不在家授權）
▲當地杉林沒入水中，因長期泡水漸日腐朽，群體死亡景色反而在水中倒映出凋零之美。（圖／出門不在家授權）
而他們到達目的地後，能看到早已有許多登山者搭好帳篷，顯示出水漾森林人氣頗高！而本次野營的最大看點，就在於清晨霧氣散去時，太陽光照射在湖光水色上，如同為水漾森林披上金色薄紗，畫面美得讓人無法呼吸，美不勝收的畫面，也讓人覺得這場旅程收穫滿滿！（編輯：陳雅雲）
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