凡間仙境「水漾森林」美到哭！2天1夜野營攻略曝光帶你玩

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到達仁亭登山口後，他們也改走陡升捷徑和緩坡林道，他們提醒，由於這條路線在山友圈中相當熱門，如果露營要搶到好位置，記得要提早出發！此外也建議早起剛醒的身體多走林道，能讓身體更加舒爽，值得注意的是，路線部分他們還不斷強調「一定要先走捷徑2號」，才能讓整個路途更加快速順暢。
走了一段時間，就會來到好漢坡陡上路段，也將正式開始這次迷幻的登山旅程，路途上能看到不少高大樹木林立，讓登山者能夠吸收不少芬多精，而前往水漾森林森林的方法十分多，包括阿溪縱走、溪阿縱走、豐阿縱走等可以選擇，整體路線不難，如果是從來沒有重裝登山野營過的新手，水漾森林是還蠻推薦的景點。
事實上，水漾森林是因1999年九二一大地震，導致石鼓盤溪上游河道受阻，而出現的天然堰塞湖，而當時杉林沒入水中，因長期泡水漸日腐朽，群體死亡景色反而在水中倒映出凋零之美，這樣宛如人間幻境的美景，也讓此地意外得到了「水漾森林」的美名。
而他們到達目的地後，能看到早已有許多登山者搭好帳篷，顯示出水漾森林人氣頗高！而本次野營的最大看點，就在於清晨霧氣散去時，太陽光照射在湖光水色上，如同為水漾森林披上金色薄紗，畫面美得讓人無法呼吸，美不勝收的畫面，也讓人覺得這場旅程收穫滿滿！（編輯：陳雅雲）