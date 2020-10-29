全世界萊豬都可來台？苗博雅嗆柯文哲：錯誤發言造成恐慌
全世界萊豬都可來台？苗博雅嗆柯文哲：錯誤發言造成恐慌
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-29 14:34:10｜update2020-10-29 14:34:42
台北市長柯文哲昨天（28日）晚間在臉書上PO文，針對含有瘦肉精豬肉進口一事，質疑民進黨政府到底是開放進口「美豬」還是「萊豬」都沒說清楚，更暗指可能「全世界含有瘦肉精的豬肉」都有可能進口台灣。對此柯文哲今天（29日）上午在議會備詢時，說法遭到社民黨議員苗博雅打臉，強調台灣核准的豬肉進口國，僅有4國允許瘦肉精，除了美國外，他國的比例微乎其微，更直指柯文哲的錯誤發言，會造成民眾恐慌。
針對前一天柯文哲在臉書上PO文，直指「全世界的萊豬都能進口到台灣」，這樣的說法也遭到苗博雅打臉。苗博雅指出，全世界豬肉允許添加萊克多巴胺的國家有27個，而台灣准許進口的國家，包含美國在內僅佔其中4個，「真的跟市長你說的『全世界都會進來』不太一樣。」不過柯文哲隨即插話表示，「只要有利可圖，它就會開始生產。」不過苗博雅再度表示，其他9個不允許用瘦肉精的國家，會為了進口到台灣，開放國內用瘦肉精養豬？「這個是違反國際經貿上的道理的」。苗博雅最後也以含有瘦肉精的美牛為例，直指每年民眾都吃下3公斤的「萊牛」，而現階段食用不含瘦肉精的美國進口豬肉僅0.49公斤，「按照未來的進口比例換算，每年民眾可能吃到的萊牛，也僅有0.1公斤，跟萊牛相比哪個多？」苗博雅說，「平均吃3公斤的萊牛我們可以管，那只吃0.1公斤的萊豬我們可不可以管？」至質詢結束時，柯文哲也露出不悅的臉色，僅把臉撇開並未回應苗博雅的質詢直到時間結束。