地方政府建議延長三倍券使用期限　政院：會再評估

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丁怡銘表示，行政院長蘇貞昌還有指出，三倍券如果有剩餘的話，是不是要推動其他獎勵措施，政院還要盤點剩下的三倍券數量，再做討論。現在每天還有約7000多人領用三倍券，預計到年底還可以提升很多。
蘇貞昌在院會中裁示，政府自7月15日推出振興三倍券，迄今已近2290萬人、超過96%的國人同胞都已領用，各部會搭配推出的各式振興券，使用率平均也已有7成以上。在各地方政府及店家紛紛提出加碼活動響應下，已讓許多內需型服務產業營收得以成長，從各式民調上也都呈現有六、七成的民眾認為3倍券領用方便、對振興經濟有幫助。
蘇貞昌說，反映在營業額及稅收方面，零售業營業額在7月終止連續5個月負成長後，8月、9月均創下歷年同月新高；餐飲業營業額9月份也創下歷年同月新高；從營業稅報繳情形來看，7至8月所申報的銷售額，就比去年同期（增加約1610億元）成長3%，稅額更因此（增加近60億元）成長9%。
蘇貞昌指出，這顯示政府所推動的各項振興措施，已刺激國內產銷並帶動消費增加，對推升整體經濟具一定效益。
蘇貞昌說，當初有許多人建議應該要發放現金，日本就是最好的借鏡，日本政府4月起發放每人10萬日圓現金（總額12兆日圓），但媒體報導這些現金並沒有充分用在消費上，反而是被存了起來（6月底日本家庭現金存款，比3月底增加超過30兆日圓，來到歷史最高水準）；而日本8月的零售業銷售額，也比去年同期減少約2%。當初堅定選擇不採直接發現金方式，而是以紙本及數位方式發行3倍券，且一定要自付1千元，就是要避免這種情形發生。