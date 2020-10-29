陣地誌總統令！龍門閉鎖陣地開放　神秘坑道重現戰爭遺址

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縣長賴峰偉29日上午親率一級主管，及議長劉陳昭玲帶領10多席議員到現場主持龍門閉鎖陣地的啟動儀式；旅遊處表示，龍門閉鎖陣地於2020澎湖文化旅遊年新亮點，坑道外有結合澎湖古八景打造鋼雕藝術創作，名為「魚躍龍門‧觀鼓浪」，展現龍門閉鎖陣地獨特文創魅力，坑道內也佈置多把仿真機槍、軍用望遠鏡提供遊客體驗。
龍門閉鎖陣地一直是澎湖縣府、議會以及地方居民致力整修開放的觀光亮點，自104年起縣府向軍方辦理土地撥用，105年開始整修工程，直至今年10月完工交由龍門社區發展協會代管，整修期間歷經多年艱辛，縣長賴峰偉現場感謝所有一路以來支持協助最後成就龍門閉鎖陣地的單位，當天也邀請在地知名文史學家杜治理老師介紹湖西鄉及龍門閉鎖陣地歷史背景，接續由龍門村長洪瑞達帶領貴賓進入地下坑道進行導覽。
目前規劃遊客應配合現場專人導覽行程，不可擅自進入閉鎖陣地，設籍澎湖在地居民、65歲以上老人、未滿12歲孩童、身心障礙人士（含陪同者一人）及設籍龍門村居民，出示正本身分證明文件可享有優惠票價，另搭乘台灣好行湖西線的遊客，可免費由導遊帶團入內參觀。旅遊處表示，即日起至年底為試營運期間享有5折票價，可透過線上預約導覽參觀，每日6梯次，每梯次上限15人。