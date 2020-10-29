憂國安法壓境　港生赴美領館求助：請幫我逃離這裡

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憂國安法壓境　港生赴美領館求助：請幫我逃離這裡

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-29 14:45:06

▲香港正式推行、實施國安法後，民眾已數次上街抗議，陸續並傳出有人被指控違反國安法而遭逮捕。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港正式推行、實施國安法後，民眾已數次上街抗議，陸續並傳出有人被指控違反國安法而遭逮捕。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
前香港組織「學生動源」雖已解散，其召集人鍾翰林近日卻在美國駐香港總領事館附近被國安處拘捕，以分裂國家等罪名起訴，香港法院裁定不准保釋，收押候審。若被判有罪，恐將面臨輕則 3 年、重則終身監禁的刑罰。不過鍾翰林並非唯一個案，外媒指出，鍾翰林被捕同天，另有 4 名港青也結伴進入美國領館尋求協助，可惜最後並沒有結果。
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根據《美國之音》報導， 27 日下午約 5 點， 4 名香港青年結伴進入美國駐當地領事館，其中一名 20 歲的王同學生於美國，擁有美國公民身分，希望尋求美國政府的幫助，另外 3 人則希望尋求政治庇護。不過領事館人員回覆稱，他們知道王生面臨的狀況及其公民身分，也知道香港警察和國安人員正在搜索他們，但領事館方面幫不上什麼忙，除了叫他們留下電話保持聯繫外，王生一行人沒得到任何保護。
尋求庇護被拒後，王生只得和其他人先躲在安全屋。受訪時王生表示，已過週二他本來要上法庭，但原先代理他的律師突然跳槽到了香港律政司，從辯方變為控方，他因擔心得不到公正的審判，所以沒有前往：「在香港抗爭活動中，我是前線抗爭者，即便因此受到起訴之後也一直在持續抗爭。我在身體和心理方面都有一些後遺症，在香港無法尋找適當的治療，覺得也不應該跟這裡的醫生討論這些問題，擔心資料被泄露，而且可能因此面臨進一步起訴。」

王生並聲稱，他被起訴後，所有旅行證件都被沒收，因此無法自行離港，只能尋求非正常渠道，也已試過很多途徑，但水陸能逃的路徑都被封了，只剩下請美國政府出面幫忙，讓出生於加州聖荷西、具公民身分的他能離開，現在卻苦無下文。為了保護家人，王生不願公開全名和照片，也不敢和家人說太多他現在的真實情況，以免他們受到警方和中共特務的騷擾。
報導同時指出，王生的名字上了親中網站「香港揭密」的黑名單，其「亂港檔案」列出了 2766 人，將他們的資料，包括中英文名字、照片、出生年月日、做過的事以及父母的名字都列上去，王生被分類在「港獨暴徒」，被控去年 6 月 12 日曾於夏慤道非法集結， 6 月 21 日在灣仔警察總部正門外牆噴漆破壞，以及 8 月 27 日在黃大仙環凰街秀芳商場外持危險藥物等等。
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