嘉邑行善團遠伸援手　助花蓮重建農兵橋

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嘉邑行善團遠伸援手　助花蓮重建農兵橋

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-10-29 15:20:00

嘉邑行善團遠伸援手　助花蓮重建農兵橋
▲嘉義市副市長陳淑慧為嘉邑行善團理事長徐文志與花蓮市長魏嘉賢搭起友誼橋樑。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.29）
投入造橋、施棺、鋪路、貧困扶助四大志業的嘉邑行善團，公益服務五十多年來，29日再度將援手遠伸，協助花蓮市公所重建農兵橋，並在嘉義市副市長陳淑慧見證下，由社團法人嘉邑行善團理事長徐文志與花蓮市長魏嘉賢共同簽署「興建公共設施捐贈合作契約書」，這也是該團首度與受捐助單位簽署合作契約。
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合作契約重點內容包括嘉邑行善團同意出資興建農兵橋重建工程，而在竣工會同點交後再交由市公所維護管理，為確保施工品質，合作契約書裡也言明，施工廠商必須報請市公所查驗，若公所委託監造單位發現工作品質不符合施工圖規定時，必須通知廠商限期改善。
▲嘉邑行善團理事長徐文志與花蓮市長魏嘉賢共同簽署興建公共設施捐贈合作契約書。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.29）
▲嘉邑行善團理事長徐文志與花蓮市長魏嘉賢共同簽署興建公共設施捐贈合作契約書。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.29）
徐文志表示，嘉邑行善團與受捐助單位簽署捐贈合作契約書，是一個相當重要的思維，他強調，行善團運用大家一百元的聚沙成塔來做善行義舉，也因此需要給予高規格的公共品質，也讓受贈單位能夠參與檢驗，讓公共工程品質能夠達到安全的標準，這也是行善團負責任的態度。

▲嘉義市副市長陳淑慧見證嘉邑行善團理事長徐文志與花蓮市長魏嘉賢共同簽署的捐贈合作契約書。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.29）
▲嘉義市副市長陳淑慧見證嘉邑行善團理事長徐文志與花蓮市長魏嘉賢共同簽署的捐贈合作契約書。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.29）
魏嘉賢指出，農兵橋在之前被縣府列為危橋之後，市公所積極找尋相關的資源經費來改善，嘉邑行善團得知後，透過國盛里長張芝瑜以及前新城鄉長錢自立向花蓮市表達大力協助的意願，對於這座橋梁，市公所會負起相關監督的責任，期盼農兵橋重建後，能為花蓮提供安全通行的橋梁。

橋齡逾五十年的農兵橋，早期是花蓮市西區與美崙地區的重要交通要道，而農兵橋的由來，則緣自於清咸豐初年，漢族先民開發奇萊，拓墾於十六股附近，農民自行防衛外來攻擊，而在光緒年間，清兵自耕屯墾，農兵一體，農兵橋也以此為名。
花蓮市「新農兵橋」為嘉邑行善團編號第558座橋梁，繼仁本橋、仁睦橋、梁仁橋及光明橋之後，新農兵橋是該團在花蓮興建的第四座橋梁；而由嘉邑行善團出資重建的農兵橋，其橋梁主體工程總經費為4500萬元，橋面從6.5米拓寬為10米寬度，80米長，橋梁主體為預力梁，另外配合河川治理計畫及公路設計規範，改善河道斷面的現狀，花蓮縣政府已同意補助671萬元，做為規劃農兵橋東西側引道以維持橋梁的安全與功能，農兵橋隨著三號橋、尚志橋與十六股大道上的美崙溪橋的開發興建後，農兵橋的運輸重任逐漸被分擔，這座橋梁於7月15日起封橋施工，預計於民國111年農曆年節前啟用通車。
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