台灣200天無本土案例　彭博社：全世界都羨慕的防疫成績

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澳洲國立大學醫學院教授柯利尼翁（ Peter Collignon ）表示，台灣目前是唯一一個能夠杜絕 COVID-19 社區感染的國家，世界上，台灣可能是在疫情上取得最好成績的一個，更令人印象深刻的是，台灣的人口和澳洲（約 2500 萬）相似，但不像澳洲地廣人稀，大部分的台灣人都住在彼此距離相近的公寓內。據約翰・霍普金斯大學統計，澳洲累計逾 2.7 萬例，其中 907 人死亡。
因為疫情的控制得當，台灣也是少數幾個今年經濟成長的國家／地區，台灣政府 8 月預測 2020 年 GDP 為 1.56%。
前副總統陳建仁指出，其他國家可以學習的台灣經驗是，對篩檢結果呈陽性的案例進行疫調，並加以隔離。隔離政策並不是件容易的事情，台灣的方式是提供餐點和生活雜貨，並且透過友善的通訊軟體（例如 LINE 機器人）關心隔離者，而打破隔離規定的人將被處以最高 100 萬台幣的罰款。
《彭博社》報導也提醒，台灣還未完全擺脫疫情，過去 2 週，台灣有 20 個境外移入案例，大多數來自周邊的國家，例如菲律賓、印尼，還有原本疫情控制得當，但最近又開始升溫的新加坡、日本。
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