台灣200天無本土案例　彭博社：全世界都羨慕的防疫成績

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台灣200天無本土案例　彭博社：全世界都羨慕的防疫成績

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-29 15:43:07

日租套房潛藏危機　旅遊慎選旅宿
▲台灣因為疫情控制得當，民眾的生活受到影響的程度較世界其他國家／地區要來得小。（圖／觀旅局提供2020.10.9）
彭博社》（ Bloomberg ）今（ 29 ）報導，當全球正在對抗新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情的同時，台灣良好的防疫成績讓全世界都羨慕，透過嚴格的出入境管制、疫調追蹤以及口罩分配政策，過去 200 天台灣沒有通報本土案例，累計 554 例，其中 7 例死亡。
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報導形容，當秋冬季節來臨，疫情在歐洲、美國有捲土重來之勢，台灣自 4 月以來就沒有再通報過本土感染案例，且也沒有出現第二波疫情，是全世界目前（至週四）有紀錄以來最好的一個。《彭博社》引述專家見解，及早封關加上嚴格的旅遊限制，讓一開始在對抗疫情上有很大的進展，其他因素還包括嚴謹的疫調、運用科技的隔離政策以及廣泛配戴口罩。還有，台灣人經歷 2003 年 SARS 的經驗。
澳洲國立大學醫學院教授柯利尼翁（ Peter Collignon ）表示，台灣目前是唯一一個能夠杜絕 COVID-19  社區感染的國家，世界上，台灣可能是在疫情上取得最好成績的一個，更令人印象深刻的是，台灣的人口和澳洲（約 2500 萬）相似，但不像澳洲地廣人稀，大部分的台灣人都住在彼此距離相近的公寓內。據約翰・霍普金斯大學統計，澳洲累計逾 2.7 萬例，其中 907 人死亡。

因為疫情的控制得當，台灣也是少數幾個今年經濟成長的國家／地區，台灣政府 8 月預測 2020 年 GDP 為 1.56%。

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▲ 行政院主計處8月預估今年GDP為1.56%。(圖：主計總處提供)
前副總統陳建仁指出，其他國家可以學習的台灣經驗是，對篩檢結果呈陽性的案例進行疫調，並加以隔離。隔離政策並不是件容易的事情，台灣的方式是提供餐點和生活雜貨，並且透過友善的通訊軟體（例如 LINE 機器人）關心隔離者，而打破隔離規定的人將被處以最高 100 萬台幣的罰款。

《彭博社》報導也提醒，台灣還未完全擺脫疫情，過去 2 週，台灣有 20 個境外移入案例，大多數來自周邊的國家，例如菲律賓、印尼，還有原本疫情控制得當，但最近又開始升溫的新加坡、日本。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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