青皮椪柑綠了 咖啡紅了 歡迎來175公路品嘗愛情的滋味
青皮椪柑綠了 咖啡紅了 歡迎來175公路品嘗愛情的滋味
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-10-29 16:30:00｜update2020-10-29 16:40:00
台南東山特產除了咖啡，10月下旬好吃的青皮椪柑也已進入產期，今(29日)台南市長黃偉哲、農糧署南區分署長姚志旺與東山區農會總幹事余淑琴等邀請得到英國世界柑橘果醬大賽銀牌得主「果醬男孩」林韡勳，運用青皮椪柑酸甜口感製成風味特殊的果醬，分享多元新吃法。
黃偉哲表示，因為氣候，台南是全國最早上市青皮椪柑的產地，青皮椪柑是台南的特產，外皮青綠和一般外皮黃色的橘子不同，酸甜可口品質好、營養價值高，不管是直接食用或是製作成果醬都很適宜，11月份也是東山咖啡盛產的季節，在微涼的秋季，適合食用酸甜好滋味的椪柑，飲用香醇的咖啡，如果再加上一碗最讚的肉燥飯，想必是既愜意又美味，歡迎全國民眾一起來採購食用酸甜可口，味道像極了愛情的青皮椪柑。台南市政府農業局表示，全台椪柑種植面積5,349公頃，台南種植面積902公頃，占全台17%，產量27,233公噸，為全台第三大產區，集中於東山、白河及大內，以前柑橘類作物採粗放管理，目前東山有部分產銷班的椪柑通過產銷履歷驗證，消費者可安心選購，這是因為中南部柑橘成熟期間天氣還很熱，葉綠素無法順利分解，所以果皮在成熟時仍為綠色，但果實嚐起來甘甜略帶微酸，擁有獨特的椪柑風味。 「果醬男孩」林韡勳出生於柳營，最擅長用台南在地農特產品研製果醬，今年用東山柑橘及蜂蜜調製的果醬勇奪果醬界奧斯卡，英國世界柑橘果醬大賽銀牌，此次他用青皮椪柑製成果醬，並將果醬調成氣泡水果飲，無論搭配生菜沙拉、優格、沾吐司、餅乾都很適合，也展現青皮椪柑層次豐富的絕佳滋味。此外，台南市政府將於11月7日、8日在台北希望廣場辦理青皮椪柑展售行銷活動及台南市假日農市辦理地產地銷行銷活動，方便消費地民眾就近採購。