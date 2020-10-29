F-5E戰機老舊卻勉強延壽？江啟臣提質疑：總統應清楚說明
F-5E戰機老舊卻勉強延壽？江啟臣提質疑：總統應清楚說明
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-29 15:57:22｜update2020-10-29 15:58:05
空軍一架F-5E戰機今（29）日上午從志航基地起飛後於台東海域墜海，機上飛官朱冠甍雖跳傘逃生，但送醫搶救後仍宣告不治。對此，國民黨主席江啟臣質疑是失事機型老舊導致事故發生，要求總統蔡英文向國軍與全體國民清楚說明，為何沒有按規劃採購新機汰舊，並要國防部在預算的配置上重新檢討思考。
國防部今日上午舉行臨時記者會，說明該起事故的發生經過，空軍司令部參謀長黃志偉表示，F-5E戰機從志航基地起飛後，飛行員曾回報右發動機故障，於基地北方1哩處彈射跳傘，搜救直升機救起落海飛行員時已無意識，上午9點27分經馬偕醫院宣告不治。詳細肇因已送飛機失事調查小組調查。空軍也已下令F-5機隊全面停飛實施特檢。針對飛官朱冠甍上尉不幸殉職的事件，國民黨主席江啟臣在臉書發文表示，國防部應該要盡快查明失事原因，給家屬與國人一個交代。江啟臣也為國軍不分晝夜，守衛國人，捍衛國土表達感謝之意，國民黨絕對給予國軍弟兄姊妹最大的支持，逢此艱難時刻，也希冀國人為國軍加油打氣。
江啟臣也提出質疑表示，此次失事的機型是F-5戰鬥機，機型老舊，空軍在2016年即已建案規劃2017-2022採購新機汰舊，根據國防部原採購規劃，F-5E/F在2019年就將汰除。
江啟臣引用2016年新聞報導指出，2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，計畫改變，是否是造成戰力空窗，妥善率下降，F-5E/F勉強延壽，導致事故發生？他要求總統蔡英文應向國軍、與全體國民清楚說明。江啟臣也強調，國軍裝備老舊的問題不應該等到失事才檢討，日前金門烈嶼戰車翻覆，高層方拍板汰換，到今日F-5落海，國防部同時也應對預算的配置上是否應該要重新檢討思考。