雙11／蝦皮購物邀胡瓜父女代言　當日享四大超商0元免運

雙11檔期即將來臨，不少電商業者已開始備戰暖身慶，由於不少業者都祭出高額回饋以及下單好禮，預估今年雙11檔期將掀起另一波高潮！蝦皮購物今年主打「蝦皮11.11最強購物節」，並首度公開邀請綜藝界「最強父女檔」胡瓜、小禎為活動代言人，兩人暌違16年首次合體代言，能擦出怎樣的火花，都是許多粉絲所期待的。而就在10月23日，兩人就已在臉書粉絲專頁透露蛛絲馬跡，小禎貼出父女兩人身穿橘色單品的合影，露出美腿引起粉絲瘋狂；胡瓜則感性分享30年前父女合照，展現對父女再開新局的期待，頂著捲髮的時髦造型還意外被粉絲稱讚「簡直是9m88。」

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胡瓜爆料小禎網購怪癖：家裡有專門囤貨的房間！

繼合開節目後再度有機會與女兒合作，胡瓜表示：「出道快40年還能接到時下最熱門的網購代言，又能跟女兒一起合作，拍廣告再辛苦、摔到鼻青臉腫都沒關係！」他也爆料小禎熱愛網購，家裡甚至有一個房間專門囤貨，塞滿小家電、衛生紙、衛浴用品，胡瓜搞笑表示：「原本覺得很瘋狂，沒想到之後就發生衛生紙搶購囤貨事件，原來小禎是在超前部署！」父女二人也透露雙11的必買清單，想換電視的胡瓜表示以往都去實體通路買家電，這次想嘗試在蝦皮購物下單；早就是網購達人的小禎則表示近期天氣逐漸轉涼，會鎖定暖氣、電毯等小家電，只怕一不小心失心瘋買太多！





綜藝天王化身遊戲王 「蝦皮金頭腦」力邀小鐘、KID坐鎮關主





出道近40年的胡瓜不僅首度與電商合作，更親自進入網路世界，以特製Q版形象變身蝦皮遊戲王，驚喜現身擁有百萬玩家高人氣的5大站內互動遊戲「蝦蝦果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」、「蝦皮大富翁」、「胡瓜豪禮包」，化身天王級果農為「蝦蝦果園」作物澆水、祭出總價值破10億豪華獎品，與粉絲遊戲中同樂。



▲代言人將在5大熱門遊戲中，以特製Q版形象變身其中角色。（圖／品牌提供）

而曾創下最高10萬人同時在線、益智問答內容帶動網路關鍵字熱搜的「蝦皮金頭腦」直播節目，也將順應用戶呼籲於雙11期間重磅回歸，加碼力邀小鐘、KID坐鎮關主，累積分數最高者就可獲得購物一季免運資格，堪稱史上最豪免運！





限時Airpods、Airpods Pro 1,111元開搶、小米手環下殺CP值破表





不僅提供豐富站內娛樂，多檔超值優惠更是殺不停！適逢iPhone 12系列掀起話題熱度，蝦皮購物特別於雙11檔期推出「天天瘋蘋果」，即日起每日11:00開搶蘋果人氣品，準時進站就有機會以超值1,111元搶下Airpods Pro、Airpods！此外，活動開跑至今，每天都推出秒殺強品。如送禮自用兩相宜小米手環5只要千元有找，10月29日當天SUPERSONIC無線除塵蹣吸塵器頂級全配組更將破盤下殺1.1折、10月30日 PUMA Space Runner慢跑運動鞋也將祭出驚人優惠！





除了超低價格熱門商品買不完，蝦皮購物也推出最強免運加碼，即日起用戶進站就可領取專屬免運券，每人10張不用搶，11/11當日即享有四大超商0元免運。