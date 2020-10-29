地方食安自治條例防萊豬 鄭文燦：不能與中央母法牴觸
地方食安自治條例防萊豬 鄭文燦：不能與中央母法牴觸
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-29 16:19:46
為抵制萊豬，許多縣市修訂地方食安自治條例，要求萊克多巴胺零檢出，因此地方與中央歧異逐漸擴大，地方修法防堵萊豬，衛福部卻指地方自治條例若與中央母法牴觸，自明年起無效﹔桃園市長鄭文燦今(29)日受訪指出，按照地方制度法，自治條例需送中央核備，不能與中央母法牴觸是基本原則，台灣面對國際貿規則要做好充分準備。
防堵萊豬入侵，地方縣市紛紛修訂食安自治條例，日前桃園市議會臨時會，由國民黨籍議員舒翠玲主導提案，主張修正食安自治條例擴大桃園販售所有供人食用肉類不得檢出乙型受體素包含萊克多巴胺，已獲議會分組審查通過，近日將送議會二三讀。但衛福部9月發文地方政府，指地方自治條例規定萊克多巴胺零檢出與母法抵觸應配合修正，衛福部次長薛瑞元在立院接受立委質詢時，也說明安全殘留容許量由中央訂定，明年1月1日生效，若地方政府不理睬，明年1月起將牴觸母法，自治條例也會無效。鄭文燦今天受訪時表示，按照地方制度法，自治條例需要送中央核備，自治條例也不能夠牴觸中央的立法，這是一個基本原則；他說，國產豬要標示，要有產地的證明，未來桃園市包括校園營養午及許多單位，都會優先使用國產的肉品，「台灣面對這次的國際貿易的規則，我們要做好充分的準備。」