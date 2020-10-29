臺灣工藝之家決審　嘉義縣僅侯春廷、李俊蘭獲認證

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臺灣工藝之家決審　嘉義縣僅侯春廷、李俊蘭獲認證

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-29 16:52:36

第六屆臺灣工藝之家決審，通過認證的嘉義縣李俊蘭老師。(圖／嘉義縣政府提供）
▲第六屆臺灣工藝之家決審，通過認證的嘉義縣李俊蘭老師。(圖／嘉義縣政府提供）
國立台灣工藝研究發展中心舉辦「第六屆臺灣工藝之家」評選，27日決審公佈全國25位榮登工藝之家，嘉義縣六腳鄉侯春廷、竹崎鄉李俊蘭等2位榮登金榜。嘉義縣文化觀光局長許有仁說，通過認證的2位工藝師，可謂是實至名歸。
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縣府表示，「台灣工藝之家」是國立台灣工藝研究發展中心推動，對傑出工藝家的認證機制，前五屆已有145位經授證並正式掛牌，除可增加優秀工藝家榮譽感外，更讓社會大眾感受工藝創作的文化意涵，及工藝在生活中所扮演的角色。
▲第六屆臺灣工藝之家決審認證的嘉義縣侯春廷老師。(圖／嘉義縣政府提供）
▲第六屆臺灣工藝之家決審認證的嘉義縣侯春廷老師。(圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣自2004年「臺灣工藝之家」評選到現在，也才只有新港鄉板陶窯陳忠正及陶華園的謝東哲等2位取得工藝之家的認證；今年再次辦理評選，六腳鄉侯春廷老師、竹崎鄉李俊蘭老師等2位脫穎而出，榮登「臺灣工藝之家」的金榜，為嘉義縣帶來榮耀。

許有仁說，侯春廷老師的陶藝，從傳統的交趾走向當代的設計語彙，是個充滿創作力的工藝家；李俊蘭老師的創作富有多元文化內涵，充分掌握朝在地茶文化精神與陶藝結合，2位的通過認證，可謂實至名歸。

▲第六屆臺灣工藝之家決審，嘉義縣獲認證侯春廷老師作品。(圖／嘉義縣政府提供）
▲第六屆臺灣工藝之家決審，嘉義縣獲認證侯春廷老師作品。(圖／嘉義縣政府提供）
縣府指出，侯春廷老師早年以交趾陶創作為主，曾在六腳鄉潭墘村開設墘窯做為主要工作室，從事陶瓷工藝創作與文化推廣35年，對於媒材知識充足，因應產業及環境變遷，作品創作融入不同元素，在地方特色、傳統、現代、藝術與設計之間穿梭，展現作品多樣性，現與鄰近學校課程結合，推動地方教學傳習，藝術創作與產業生產兼具。

李俊蘭老師從高二時接觸陶藝，結下深厚的緣份，2009年自國立台南藝術大學應用藝術研究所陶藝組畢業，在校時曾到美國、日本駐村創作與交流，日本東京藝術大學交換研究生，後返鄉在嘉義成立「蘭山窯」，推廣陶藝創作累計達25年，工藝文化與陶藝、漆藝專業領域寬廣，且具有國外豐富交流的經驗。
▲第六屆臺灣工藝之家決審，嘉義縣獲認證李俊蘭老師作品。(圖／嘉義縣政府提供）
▲第六屆臺灣工藝之家決審，嘉義縣獲認證李俊蘭老師作品。(圖／嘉義縣政府提供）
 
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