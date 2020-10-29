林口堵車夢魘 蔡淑君向侯友宜請命
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-29 16:27:32
林口的堵車問題已經是最大的夢靨，國民黨新北市議員蔡淑君29日在議會質詢時，建議高公局研擬中的林口交流道南出到文化一路崇林國中的立體匝道，改為平面道路右側拓寬，也希望高速公路到林口到五股的路肩改為公車專用道，鼓勵民眾使用大眾運輸。
蔡淑君時詢時表示，根據她的實測，早上6點40分從林口總站搭公車到長庚醫院，足足花了62分鐘，而在長庚醫院等967公車到台北市政府，一直等到第7班才有座位，因為高速公路不准站立，這就是為什麼林口人要自己開車上班的原因。高公局原本研擬興建林口交流道南出到文化一路崇林國中附近的立體匝道，蔡淑君建議取消，原因是大批車輛將會和摩托車匯流，容易產生危險；而且文化一路也少了一個車道；車輛如果要到前面忠孝路左轉，短短距離內要跨越3、4個車隊，危險性大增；崇林國中家長接送產生困難等，建議高公局取消立體匝道設計，改為平面道路右側拓寬，解決壅塞問題。
林口地區北入高速公路的立體匝道，蔡淑君也詢問侯友宜，是否有突破縱坡小於6%的規範，也希望高速公路林口到五股的路肩，能夠改為公車專用道，解決公車在高速公路的擁塞問題，才會有更多民眾願意搭乘大眾運輸。蔡淑君也建議，民眾不願意搭乘捷運，就是因為機場捷運的票價太高，希望侯友宜反映這個問題協助調降。