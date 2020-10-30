超離奇！印尼失散雙胞胎20年後靠抖音重逢

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超離奇！印尼失散雙胞胎20年後靠抖音重逢

記者賴正琳/綜合報導

calendar_today2020-10-30 07:00:00

印尼
▲（圖／翻攝自影片）
根據四方報報導，隨著科技日新月異，幫助解決不少過往難以解脫的問題。印尼一對雙胞胎崔妮（Treni）和崔娜（Trena）在出生幾周後就被迫分離，後來再也沒見過彼此。直到24年後，透過抖音竟又讓2人找回彼此，十分離奇和感人。
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兩人出生於印尼東部馬魯古省（Maluku ）的偏遠城市，他們的父母本來是居住在西爪哇省，為了配合政府的人口搬遷計畫，才移居至馬魯古省。然而當他們搬到馬魯古省，卻遇到一個難題。「當地長老告訴我們，如果讓我們同時撫養雙胞胎，她們都會死。」雙胞胎的生父Enceng Dedi說。「我妻子的姐姐曾經生過雙胞胎，而且的確都死了，這讓我們相當擔心，因此在她們2歲時，我們請求鄰居幫忙撫養。」
本來Enceng都會前往養父母們家探訪孩子們，但當他們2歲左右時，爆發了1999年的穆斯林和基督徒宗教衝突，由於衝突長達四年，使得包括Enceng在內的新移民們都得回到原本的故鄉。

後來Enceng只能找到崔娜，因為崔娜的養父母也搬回西爪哇省。不過，Enceng卻和崔妮失去了聯繫，因為崔妮的養父母們搬回東爪哇省。後來Enceng將崔娜接回家，同時崔娜還陸續有了6個兄弟姊妹。倆人的生母在2018年去世，生父告訴媒體，他妻子從未放棄過找回崔妮的希望。

驚人的是，崔妮完全不知道自己有雙胞胎姊妹，直到她成為開始創建Youtube頻道並成為抖音的小網紅，擁有超過8300個抖音追蹤者，並且擁有自己的網路拍賣店後，才意外和自己的姊妹崔娜重逢。24歲的崔娜長大後成為一名平凡的家庭主婦，有天鄰居告訴她十分喜歡她的影片，讓她感到相當疑惑，因為她從來沒用過抖音。

後來崔娜的兄弟姊妹假扮成崔妮的網拍顧客，並試圖讓崔妮知道她有個雙胞胎姊妹。他們問她的父母姓名，這讓崔妮嚇到了，懷疑是詐騙集團而忽視他們的訊息。而崔妮的養父母則害怕失去崔妮而沒有立刻坦承。崔妮於是用臉書看了崔娜的個人檔案，驚訝發現她跟自己長得一模一樣。

最終，雙胞胎姊妹透過通訊軟體Whasapp恢復聯繫，並且相約見面，崔娜出現在崔妮家的車庫外來了一場世紀大重逢。兩人接著花了不少時間相處，包括一起去掃生母的墳墓、一起前往崔娜養父母的養育之恩。
 
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