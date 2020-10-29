小煜「韌帶斷裂」帶傷轟出全壘打　退賽逼哭《運動會》

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在上周的樂樂棒球比賽，楊奇煜擊出一支滿貫全壘打，讓紅隊在此項目逆轉勝，成為全隊的英雄，並從大來賓「不死鳥」郭泓志手中接下單集MVP的榮耀，同樣表現優異的還有邱宇辰和李玖哲，李玖哲在排球項目振奮大家的精神，而邱宇辰則是在各項目都發揮應有的精神以及比賽的拼勁，羽球項目的殺球也令人嘆為觀止，郭泓志表示若非楊奇煜最後關鍵的一擊，MVP可能會換人。
楊奇煜在臉書感性地寫：「短時間要回到場上運動是不可能的了，必須休養復健一陣子，等我滿血歸來，一定會更強大！」許多網友紛紛留言表示支持，要他好好養傷，並期待他重新歸隊，更有不少網友感動落淚表示：「有一種精神叫楊奇煜」、「在電視機前跟著落淚好感動」，藍隊的比利搞笑說：「等你好了，跳槽來藍隊吧！」
而這周請到中華台北隊史上第一名女性主教練呂桂花擔任賽事大來賓，12碼足球項目中，紅隊表現亮眼的還有阿倉，他整場保持零漏球的防守，讓大家驚訝他在棒球領域外，也有如此漂亮強悍的表現。藍隊領隊錢薇娟本周告假，她不擔心群龍無首，只覺得自己沒有陪在他們身邊加油打氣，由於放不下藍隊，私下團練時更加勤奮指導他們，並為藍隊尋找一位適任的代領隊周俊三，周俊三接到電話時也爽快接下了這個的重責大任。