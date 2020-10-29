影／檢測中風好簡單　翁章梁推「微笑、舉手、說你好」

今(29)日是「世界中風日」，嘉義縣長翁章梁響應中風防治，親自拍攝宣導文宣影片，提醒鄉親每天「微笑、舉手、說你好」做好中風檢測；如有臉歪歪、手臂無力、說話不清，可能就是中風的前兆，一定要記下時間，趕快撥打119，把握黃金3小時的救援時間。

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