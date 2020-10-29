影／檢測中風好簡單 翁章梁推「微笑、舉手、說你好」
影／檢測中風好簡單 翁章梁推「微笑、舉手、說你好」
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-29 18:40:00
今(29)日是「世界中風日」，嘉義縣長翁章梁響應中風防治，親自拍攝宣導文宣影片，提醒鄉親每天「微笑、舉手、說你好」做好中風檢測；如有臉歪歪、手臂無力、說話不清，可能就是中風的前兆，一定要記下時間，趕快撥打119，把握黃金3小時的救援時間。
縣府表示，腦血管疾病居國人十大死因第4名，死亡人數也逐年上升，嘉義縣老年比率高居全國第一，翁章梁上任縣長以來，即聯手台北榮民總醫院及縣轄內心臟專科醫師，開辦「全嘉心房顫動大篩檢」運用先進的AI心電圖設備，在3+1行動醫療及複合式篩檢活動，積極為防治中風努力，守護縣民健康。翁章梁也在「世界中風日」親自錄製影片文宣，透過網路、臉書及line社群大力推廣，提醒鄉親重視腦中風的徵兆與威脅。翁章梁說，冬天是中風的好發季節，大家都應學會中風辨識症狀，用簡單的「微笑、舉手、說你好」，如有臉歪歪、手臂無力、說話不清，可能就是中風的前兆，一定要記下時間，趕快撥打119，把握黃金3小時的救援時間。衛生局代理局長趙紋華指出，三高、高齡者是中風及心房顫動的好發族群，而心房顫動者發生腦中風的機會，更是正常人的4至5倍，衛生局為找出潛在中風高風險者，即早介入藥物治療預防中風，於3+1行動醫療及社區複合式健康篩檢，搶救中風分秒必爭，並透過翁縣長的宣導影片，關心自己及家人的健康。