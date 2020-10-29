偽出國升級！7天6夜玩遍7航點 華信航空推環台飛行護照
偽出國升級！7天6夜玩遍7航點 華信航空推環台飛行護照
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-29 16:51:49｜update2020-10-29 16:52:12
為滿足旅客想要搭機旅遊的心願，華信航空首創 7 天 6 夜的「環台飛行護照」，遊遍台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等 7 大航點，並且入住當地五星級酒店，以及安排專車機場接送， 11 月 1 日至明年 3 月 24 日每天皆可出發。
華信航空表示，環台飛行遊創意發想來自組員陳怡如。陳怡如說，經常飛航國內各地，覺得台灣每個地方都有不同人文風情值得推廣，若用國外旅遊一週的方式把華信國內景點都走遍，可以滿足因為疫情國人無法出國旅遊的心情。環台飛行護照可搭乘華信航空台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門 7 航點，並且入住當地五星級飯店，包含台北晶華酒店、台中金典酒店、高雄地標漢來酒店、花蓮翰品酒店、台東知本老爺酒店，澎湖福朋喜來登酒店、金門昇恆昌金湖大飯店等。華信航空副總經理張酉光表示，利用機會整合全台灣飛行的航線，加上暑假旺季、旅遊補助暫時告一段落，因此規畫環台飛行。他說，暑假旺季無論機票、飯店價格都高於旅客期望值，也無法規畫有特色的行程。