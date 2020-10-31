樂天雙11挑戰市場最低價　6款爆夯商品激殺5折

電商年度最大檔「雙11活動」火熱開打，樂天市場為迎接這波檔期，特於11月2日上午10點起提前暖身，起手就祭出6款爆夯商品，保證市場最低價，另外還有AirPods Pro、Switch等熱賣款商品，提供消費者滿滿的購物選擇。

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2折起！樂天祭出6款市場最低價

上半年度受疫情影響，電商業績逆勢成長，帶動消費者的購物行為改變，不少電商業者也從善如流，推出多款好康優惠。看準消費者荷包，今年雙11樂天市場主打「最獨家、最便宜、最熱賣」三大主軸，提供消費者獨家及限量的商品優惠。





像是女性朋友最愛的SKII青春露下殺42折；CLARINS克蘭詩黃金雙激萃-超級精華，直接下殺5折、COACH牛皮馬鞍斜跨小包更是限量推出2折優惠，另外像是MJ SNAPSHOT玫瑰金相機包，雙11限時搶購僅3折，還有像是居家必備的歌林機器人掃地機，以及3M 發熱暖冬被雙人被，也都問鼎市場最低折扣3折起，就是要給消費者最好的優惠。



▲Switch、AirPods Pro 好評熱銷，購買再同享站內優惠（圖／品牌提供） 不僅如此，像是上半年賣到缺貨的Switch紅藍單機+健身環，樂天也於11月2日上午10點準時開賣，限量500台，限時92折，不用１萬２就能帶回家。另外像是上班通勤必備的AirPods Pro，也只要$6,490元，同時，購買這些優惠商品，都還能同享站內活動優惠，滿555折55、滿1111折111 、滿3333折333優惠，買越多賺越多。



▲Switch、AirPods Pro 好評熱銷購買再同享站內優惠。（圖／品牌提供）

秋冬必備除濕機、居家空氣淨化好幫手提升生活品味



此外，秋冬季節來臨，天氣變得又濕又冷！樂天也順勢推出3M FD-A90W 雙效空氣清淨除濕機，為你維護居家生活品質，同時具備高效除濕與空氣濾淨雙效進化功能外，簡約優雅的造型，更能符合摩登居家生活品味。



▲3M FD-A90W 雙效空氣清淨除濕機能高效除濕與空氣濾淨雙效進化。（圖／品牌提供） 樂天市場也攜手凱堡家居生活推出獨家限量健康鋼網背扶手電腦椅，氣壓式調整高低設計，再搭配弧型手把提供最舒適的支撐，讓民眾可以盡情在家上班讀書；除了全館購物享88折起，滿額可再享現金折價券，樂天購物在雙11檔期，提供滿滿的優惠商品給消費者。



▲樂天1111檔期活動超好康 買好買滿正是時候（圖／品牌提供） 面對即將到來的1111檔期，樂天市場不僅率先於11月2日上午10起開跑，一直到11月14日上午9點59分，推出滿滿的12天推出「樂天雙11購物節」，提供超殺折扣優惠，站上也推出千萬優惠券，每人每天可以領3張，現領現折，累積最高可現折5000元，此外，不限銀行信用卡卡別，刷卡單筆滿5000元就可登記參加活動，即享11%點數回潰。若持指定銀行信用卡刷卡，可再賺10%刷卡金，白金會員下單還可以登記獲得2021限量版桌曆。





這麼多好康優惠，就是要你報復性消費，一解先前未能好好出門購物的悶氣！還不趕緊趁著活動開打前，看看家中有缺些什麼，在活動檔期間買好買滿吧！



