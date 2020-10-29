回饋雲林家鄉　「大手牽小手」共學英語

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回饋雲林家鄉　「大手牽小手」共學英語

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-29 19:30:00

回饋雲林家鄉　「大手牽小手 」共學英語
▲國際扶輪3482地區前總監康義勝回饋雲林家鄉，推動英文教育。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
由仁康醫院國際扶輪3482地區前總監康義勝先生(PDG Kambo)抱著回饋雲林家鄉所發起的英文教育提升計劃，由多位扶輪社友以及虎尾高中校長陳惠珍、崙背國小校長李秉承等共同帶隊合作；29日在虎尾高中舉行兩校共學英語提昇教育計畫「大小伴」相見歡以及授證儀式，並相約明年下學期驗收成果。
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校長表示，兩校學生是利用每週五中午時間以視訊方式交流，因視訊方式需有視訊器材裝設，故由扶輪社補助，總計花費14萬元，透過大手牽小手共學計畫，大小學伴的互相學習模式，大哥哥大姐姐對學弟妹激發學習英語的學習興趣與開口說的自信，讓大、小學伴有教學相長的機會，此外還建構了學童擁有更完善的視訊學習環境。
康義勝表示，扶輪社已在台北推動近五年，他深深感到沒有說英文的環境要說英文是難的，本身是虎中校友，所以從自己家鄉回饋做起，這次參加的單位有國際扶輪3470地區虎尾中央社、北港社等；以及3482地區台北城中社、台北東海社、台北北海社、台北新世紀社、台北原民社、台北客家社、台北華城社、台北樂城社等8社。
▲虎尾高中和崙背國小兩校學生以視訊方式做英交流。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
▲虎尾高中和崙背國小兩校學生以視訊方式做英交流。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
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