疫情仍燒！商總提15大建言　賴正鎰籲「化疫為利」

面對疫情下的經濟發展，全國商業總會理事長賴正鎰今（29）日向中央提出「化疫為利、創迎商機」的15大政策建言。像是繼續超前部署推出紓困4.0與振興2.0、催生商業泡泡開放商務解隔離、對萊豬進口的食安建言、制定疫後國家重大發展計畫、設立AI智慧園區，打造數位國家等，協助我國產業走出疫情困境，浴火重生，再創台灣經濟巔峰。

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全國商業總會理事長賴正鎰今日指出，新冠肺炎全球肆虐，各國陸續推出的財政紓困方案均遠遠超過2008年金融危機的規模，顯見此次疫情對全球經濟帶來的衝擊之大，為歷年罕見。

賴正鎰進一步指出，我國疫情控制得宜，經濟動能很快就在5月陸續恢復，同時受惠於美中貿易戰的轉單效應及台商資金回流、新興科技需求增加等因素，半導體及資通訊、電子等產品出口大幅成長，加上振興三倍券及安心國旅補助加乘，幫助國內消費止跌回穩，包含餐飲、零售、旅遊、住宿等產業，7、8月份業績反彈成長，國內零售業今年8月更創下8.2%的年成長率。





而針對疫情後的各項經濟議題，商總今年提出「化疫為利、創迎商機」的15大政策建言。其中像是希望放寬艱困事業的虧損認列的紓困標準、繼續給予租稅減免或延長水電費折扣至疫情結束，並在11月底加碼發給每人5000元的振興數位券。





再來是催生「商業泡泡」談判，開放商務人士3日檢陰+2採陰即可解隔離，並希望在11月底前能趕緊上路。而關於萊豬進口，希望加強抽檢藥劑殘留數值，並嚴格要求各餐飲業者標示產地。





賴正鎰也說，希望保證2025年前電價不調漲、設法讓經濟成長率GDP突破5%組AI人工智慧國家隊、打造5處台版聖淘沙讓1700萬出國者留台旅遊、鬆綁法規調降賦稅吸引引資加碼投資台灣、少祭打房政策讓房產回歸市場機制、簽訂更多自由貿易協議、制定2030國家計畫定位台灣為亞太金融中心。