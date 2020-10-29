該不該打房？央行理事籲關注不動產泡沫並備妥因應措施

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該不該打房？央行理事籲關注不動產泡沫並備妥因應措施

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-29 18:03:08

中古屋與新屋各有優缺點
▲中央銀行數位理事關注國內房市發展，有理事表示在全球金融寬鬆下，須關注金融資產及不動產市場泡沫的可能性，並備妥因應或預防措施。（圖／NOWnews資料照片）
政府到底該不該出手打房？雖然目前財金部會首長態度保留，但根據中央銀行今（29）日公布的第3季央行理監事聯席會議議事錄摘要，數位理事關注國內房市發展，就有理事表示在全球金融寬鬆下，須關注金融資產及不動產市場泡沫的可能性，並備妥因應或預防措施，更有理事認為最好在民眾對房價上漲預期形成之前，即採取行動，一旦民眾對房價上漲預期形成已確立，則不論貸款成數（LTV）限制或租稅政策都難以逆轉此趨勢。
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對於目前國內房市表現，央行指出今年第2季新推案及成屋價格均較上年同期上漲，其中新推案增幅較高；1至8月六都建物買賣移轉棟數則較上年同期小幅成長。不動產貸款亦續成長，今年7月底銀行不動產貸款年增率8.2%，其中建築貸款年增率較高，主因台商回台投資、建商加碼購地所致；7月底不動產貸款集中度則較上年底略高。
此外，央行分析今年以來，銀行房貸授信條件略顯寬鬆，貸款成數略升，房貸利率下降，惟房貸資產品質仍維持穩定，7月本國銀行購置住宅貸款逾放比率為0.15%，低於全體放款逾放比率0.25%。隨疫情減緩、市場資金充沛，建商推案信心增強，民眾購屋信心亦漸回升；銀行對未來1年主要都會區一般住宅景氣看法轉趨樂觀，對高價住宅景氣看法則仍保守，惟較前已有改善。

不過，數位央行理事關注國內房市發展。有位理事表示，國內外金融情勢寬鬆，美國聯準會（Fed）零利率可能至2023年都不會改變。在全球金融寬鬆下，須關注金融資產及不動產市場泡沫的可能性，並備妥因應或預防措施。

另有理事認為央行應密切觀察房市變動的趨勢，且最好在民眾對房價上漲預期形成之前，即採取行動。一旦民眾對房價上漲預期形成已確立，則不論貸款成數（LTV）限制或租稅政策都難以逆轉此趨勢。

也有理事關注部分台商並非透過資金匯回專法匯回資金，而是透過正常管道匯回，部分資金恐已進入房地產市場。還有位理事表示，政府房市政策應有全面性策略，除央行LTV政策的金融面措施，亦需搭配財政部、內政部，以及其他部會，甚至是地方政府相關政策，才能奏效。
不過，數位理事都認為央行宜持續監控房價變化，並對實施選擇性信用管制的相關參考指標表示看法。其中，有位理事表示，央行須持續密切注意房地產的狀況，以及銀行承作有關房地產貸款的情形，並廣泛蒐集銀行業意見，經審慎周延評估，如有必要應提出選擇性信用管制措施。
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