該不該打房？央行理事籲關注不動產泡沫並備妥因應措施

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此外，央行分析今年以來，銀行房貸授信條件略顯寬鬆，貸款成數略升，房貸利率下降，惟房貸資產品質仍維持穩定，7月本國銀行購置住宅貸款逾放比率為0.15%，低於全體放款逾放比率0.25%。隨疫情減緩、市場資金充沛，建商推案信心增強，民眾購屋信心亦漸回升；銀行對未來1年主要都會區一般住宅景氣看法轉趨樂觀，對高價住宅景氣看法則仍保守，惟較前已有改善。
不過，數位央行理事關注國內房市發展。有位理事表示，國內外金融情勢寬鬆，美國聯準會（Fed）零利率可能至2023年都不會改變。在全球金融寬鬆下，須關注金融資產及不動產市場泡沫的可能性，並備妥因應或預防措施。
另有理事認為央行應密切觀察房市變動的趨勢，且最好在民眾對房價上漲預期形成之前，即採取行動。一旦民眾對房價上漲預期形成已確立，則不論貸款成數（LTV）限制或租稅政策都難以逆轉此趨勢。
也有理事關注部分台商並非透過資金匯回專法匯回資金，而是透過正常管道匯回，部分資金恐已進入房地產市場。還有位理事表示，政府房市政策應有全面性策略，除央行LTV政策的金融面措施，亦需搭配財政部、內政部，以及其他部會，甚至是地方政府相關政策，才能奏效。
不過，數位理事都認為央行宜持續監控房價變化，並對實施選擇性信用管制的相關參考指標表示看法。其中，有位理事表示，央行須持續密切注意房地產的狀況，以及銀行承作有關房地產貸款的情形，並廣泛蒐集銀行業意見，經審慎周延評估，如有必要應提出選擇性信用管制措施。