《返校》女星殺青一周不敢出門　導演曝拍攝現場詭異事蹟

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《返校》女星殺青一周不敢出門　導演曝拍攝現場詭異事蹟

記者薛羽彤/綜合報導

calendar_today2020-10-29 18:22:53

▲黃冠智（左起）、韓寧、李玲葦、姚淳耀出席《返校》影集媒體茶敘。（圖 / 公視提供）
▲黃冠智（左起）、韓寧、李玲葦、姚淳耀出席《返校》影集媒體茶敘。（圖 / 公視提供）

《返校》影集今（29）日舉辦媒體茶敘，劇中飾演「學妹」李玲葦、「學姊」韓寧、金鐘視帝姚淳耀、「台客暖男」黃冠智暢談拍攝時的趣事。李玲葦、韓寧與黃冠智更現場為剛好生日的姚淳耀驚喜慶生，並獻上特製蛋糕與復古風按摩神器，讓最近工作滿檔的「沈華老師」姚淳耀，在空閒時可以好好紓壓。

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▲演員們替姚淳耀慶祝生日。（圖
▲演員們替姚淳耀（左二）慶祝生日。（圖 / 公視提供）
在《返校》影集中，姚淳耀飾演的沈華老師充滿熱忱、會私下為班上每位同學準備禮物，鼓勵學生。今日正好為金鐘視帝姚淳耀的生日，李玲葦、韓寧、黃冠智三人共同送上慶生蛋糕與復古風按摩神器，希望新科視帝姚淳耀，在工作之餘能好好紓壓。被問到生日願望，姚淳耀也期許在充滿變動的2020年，能好好珍惜與把所有變局帶來的機會。為了在《返校》影集中飾演風靡全校、充滿自信的「沈華老師」，姚淳耀表示開拍前每天會直挺挺地走上1萬步，調整自己的姿勢並抬高下巴走路，為了角色，他在日常中開始減少食量，不知不覺中從定裝到正式開拍後，短短2個月的時間就瘦了8公斤，讓造型組的工作人員傷透腦筋。
▲姚淳耀為角色瘦身8公斤。（圖
▲姚淳耀為角色瘦身8公斤。（圖 / 公視提供）
在《返校》影集飾演全新角色、30年後「學妹劉芸香」的李玲葦，私下活潑開朗的她，更是一到片場後就能瞬間化身為劇中壓抑性格的「學妹」，讓姚淳耀相當佩服她作為新演員的沉穩，也幫助他能夠更快進入角色。在拍攝期間的3個月內，怕耽誤拍攝的她更是用毅力強逼自己不能生病，只要感覺不舒服就趕快吞藥休息，讓製作人也感到心疼。首次拍攝影集，李玲葦表示拍到恐怖場景時，一抵達拍攝現場便感到不太舒服。從小具有特殊體質的莊翔安導演，回憶起在拍攝廢墟校園的場景，其實有聽到詭異女聲在對話，但回放畫面聲音卻都消失，直到茶敘現場才分享這段小插曲，認真嚇到李玲葦。
▲李玲葦難脫離角色，殺青一周不敢出門。（圖
▲李玲葦難脫離角色，殺青一周不敢出門。（圖 / 公視提供）
而李玲葦更透露，《返校》影集殺青後她覺得自己有段時間怪怪的，整整一周都待在家裡不出門，感覺像是跟「學妹」這角色分手了一樣，心裡感到很空虛敏感，連看喜劇都莫名想哭，讓她花了好一段時間才慢慢平復心情。
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