巷仔內／柯文哲大動作回擊中央 想當「反萊豬」領頭羊？
巷仔內／柯文哲大動作回擊中央 想當「反萊豬」領頭羊？
記者丁上程/特稿
calendar_today2020-10-30 08:30:00
台北市長柯文哲針對美豬進口等相關議題，28日晚間在臉書粉絲專頁大動作發表貼文，質問民進黨政府「明年一月，臺灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」並質疑明年一月一日起，不只是美豬，全世界要進口到臺灣的豬肉，都允許萊劑殘留，也就是說，除了臺灣豬不得使用萊克多巴胺，全世界的都可以。
柯文哲看似在萊豬議題上，找到了一個非常好的施力點，因為在執政當局的宣傳下，多數民眾僅認為只是要進口「含有瘦肉精的美豬」，若一夕之間擴大為「全世界含有瘦肉精的美豬」都可以進口，可想而知對民眾的衝擊之大，恐怕將會是蔡英文宣布開放美豬進口後，另一波的民怨高潮。不過沒想到，這顆蓄力已久的殺球，卻被執政當局輕易回殺。「全世界所有含萊克多巴胺的豬」都可以進口的說法，不全然正確。原因在於全世界有在進行豬肉出口的國家中，台灣只有開放13個國家進口豬肉，而其中只有美國、紐西蘭、加拿大、澳洲等4個國家，允許豬肉有萊克多巴胺的檢出。先撇除美國不看，加拿大為了維持出口豬肉的水準，萊豬僅作內需使用；紐西蘭及澳洲的豬隻，要不是台灣進口量低至百分點以下，就是有開放瘦肉精殘留，但幾乎不使用。
比起柯文哲把範圍擴大到「全世界」的說法，衛福部與農委會的「美豬」說反而更符合實情。但柯文哲似乎仍舊嘴硬，強調「只要有利可圖，它就會開始生產。」不過台灣並非豬肉輸入大國，且豬肉皆以自產為主，「特地為了出口豬肉到台灣」而飼養更多萊豬，怎麼聽都不太有說服力。在民眾反對萊豬的風向大起時，固然可以搭議題順風車，但如果沒有找好殺球點，柯文哲想要營造的「反萊豬父母官」形象，或許還得再加把勁。
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