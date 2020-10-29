擦撞外送員不理 警方火速揪肇逃者
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-29 18:03:39｜update2020-10-29 18:03:51
宜蘭市陽明六路近縣民大道路口今（29）日中午發生一起外送員遭自小客車擦撞的車禍，呂姓外送員倒地後，手腳多處擦傷，但肇事之自小客車並未停下處理反而直接駛離現場，經民眾提供行車紀錄影像，而警方也調閱路口監視器比對，隨即掌握肇逃駕駛，即刻通知他到案說明。
今日中午12時多，一名foodpanda的呂姓外送員(女、74年次)騎乘普重機車沿陽明六路往縣民大道方向行駛，於接近路口處與一輛沿陽明六路往女中路方向行駛的自小客車發生擦撞，呂姓外送員當場摔倒在地，造成手腳多處擦傷。民眾發現後，隨即通知宜蘭縣消防局119救護車前往救護，救護車抵達後救護員先給予傷者傷口清洗包紮，接著送陽大醫院進一步觀察。而宜蘭警分局延平所員警也隨即抵達現場處理。
警方根據現場民眾提供的行車紀錄影像，同時調閱路口監視器，隨即掌握該自小客車車號，並通知肇事羅姓駕駛(37年次)到案說明，全案依肇事逃逸案處理。警方呼籲民眾，若與他人發生交通事故，務必下車並報警處理，切勿心慌離開現場，以免觸法，釀成更大悲劇。警方表示，肇事逃逸涉及刑法公共危險罪，將被處一年以上七年以下有期徒刑。