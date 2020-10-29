影／2020世界骨鬆日活動　銀髮族的安靜殺手骨質疏鬆症

為響應世界骨鬆日，二林基督教醫院今（29）日上午舉辦「銀髮族的安靜殺手-骨質疏鬆大小事」活動，由復健科主任王偉德醫師演講骨質疏鬆的相關資訊，期望民眾對於骨質疏鬆患者的復健治療情形有更進一步的認識。

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▲活動中進行的骨密篩檢是採用定量超音波儀，是屬於骨質上初步的篩檢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

× ▲活動中進行的骨密篩檢是採用定量超音波儀，是屬於骨質上初步的篩檢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

世界衛生組織訂定每年10月20日為世界骨質疏鬆日，提倡民眾增加骨質疏鬆症疾病認知，關心骨質健康；根據衛福部國健署調查顯示，骨質疏鬆症為台灣65歲以上老年人常見慢性疾病第四名， 其中女性患者比例較男性高出三倍以上，尤其對停經後婦女的影響更甚。

王偉德醫師表示，隨著年紀老化，骨骼的組織流失，使得骨頭呈現中空疏鬆現象，容易造成骨折的危險。到了50歲以後骨質流失更形嚴重，75歲以上老人將近每四人就有一人有「骨質疏鬆症」的問題，女性在停經後骨質疏鬆比率亦高達20％~35％。

▲簡易骨質疏鬆檢測儀檢測後，由骨質疏鬆健康衛教師為長者衛教。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

× ▲簡易骨質疏鬆檢測儀檢測後，由骨質疏鬆健康衛教師為長者衛教。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

「骨質疏鬆症」通常是無聲無息地進行，骨質日夜不斷地流失，臨床上，骨鬆初期沒症狀，到晚期則可能因骨折而有相關的症狀，例如脊椎的壓迫性骨折會產生急性或慢性的背痛、駝背或身高變矮，病人也容易稍微跌倒就發生骨折(即低能量骨折，常見於四肢骨頭和脊椎)，如有以上症狀要提高警覺，即早就醫治療。

▲由復健科主任 王偉德醫師演講骨質疏鬆的相關資訊，期望民眾對於骨質疏鬆患者的復健治療情形有更進一步的認識。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

× ▲由復健科主任 王偉德醫師演講骨質疏鬆的相關資訊，期望民眾對於骨質疏鬆患者的復健治療情形有更進一步的認識。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

健檢中心陳雅珍護理長表示，活動內容有，簡易骨質疏鬆檢測儀、骨質疏鬆健康衛教、營養諮詢、四癌篩檢等；今日活動中進行的骨密篩檢是採用定量超音波儀，是屬於骨質上初步的篩檢，但若真正要精準確認骨質疏鬆程度，仍是需要至醫院進行「雙能量X光吸收儀(DXA)」，來進一步做為骨質疏鬆症診斷。此次活動民眾參予非常踴躍，喚醒民眾重視骨質的健康。