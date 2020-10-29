志航基地F-5E訓練失事　上尉朱冠甍殉職令人不捨

台東志航基地今天上午一架F-5E進行訓練，才剛飛上去不到2分鐘就發生發動機故障失效，在加路蘭外海墜海，上尉飛行員朱冠甍在墜機前跳傘逃生，但因頭部受到重擊陷入昏迷，掉入海中後吃水過久，搶救無效後仍宣告不治。

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國防部緊急召開記者會說明，朱冠甍上午7時29分駕駛F-5E戰機從台東志航基地起飛執行任務，但起飛不到2分鐘就墜落基地北面1浬處，朱冠甍第一時間跳傘逃生，空勤總隊緊急派出直升機搜救，但被救起時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，院方指出，後送途中實施2次電擊，院方接手搶救，但仍在9時27分宣告死亡，因朱冠甍在執勤中因公殉職，空軍將依軍人撫卹條例從優撫卹。

空軍F-5E型戰機為62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架，63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，由於F-5戰機已經服役超過40年，空軍也緊急宣布全面停飛。

根據軍方提供資料，朱冠甍民國80年生，空軍官校102年班，累積飛行時數700小時，卸下軍服後，他也在基地飛官們組的樂團「虎團」中擔任吉他手，協助軍方招募新血，也定期前往社福機構公益演出，年紀輕輕才29歲的他，留下老婆和小孩，令人相當腕惜。