溪州森林公園「移樹爭議」　警方重兵維護現場秩序

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溪州鄉公所針對溪州森林公園進行「城鄉風貌改善工程」，將進行樹木修剪及移植動作，但有在地青年發現，圍籬內有挖土機進駐，因此暗夜深入調查，發現有部分樹木遭輾壓，甚至是遭斷頭式的修剪，樹木根本活不了。
溪州鄉公所向內政部營建署爭取「109彰化縣溪州鄉森林公園城鎮風貌改善工程」，日前已經開始動工，預計明年一月完工，將重規劃停車空間，以及修剪移植公園內，雜亂景觀，以及空間設計等，提供遊客更完善的休憩空間，公所今也找來規劃公司，希望能釐清民眾疑慮。
今天的會勘先由規劃的工程顧問公司做工程簡報，再由溪州鄉長江淑芬和營建署官員說明，參與的有縣議員黃盛祿和台灣護樹聯盟以及關心此工程的地方青年；此次說明會前地方傳言「有黑衣人會到場」，警方不敢大意，29日一大早剛上任三天的北斗警分局王國峯到場坐鎮，現場過濾出席人員。
縣議員黃盛祿表示，所謂森林公園就是要保留原貌，能自然生長就讓它自然生長，不要大肆修剪，但整個計畫，園區的樹木大肆移植、修剪，許多具有價值的樹木卻列為接受認養，更扯的是明明樹木好好的，卻列生病或扶正，他們對照現地與工程規劃圖，錯誤百出，而移植的樹木也未做斷根處理，非常草率。
江淑芬表示，整個規劃公開透明，公所好不容易爭取到經費，可以讓溪州森林公園煥然一新，她們會尊重樹木專家的意見，至於規劃書與現地的不同係因早期的規劃再修正所導致。
營建署的官員說，此案以保留原樹木為原則，若要修剪、移植都要有樹木專家的指導，若地方對於工程規劃有意見，建議公所出面組協調會，讓整個工程盡善盡美，而因應工程的規劃的改變，最後完工時期由原本的3月底延至6月底。