台南市議會爆推擠衝突　多位議員掛彩

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台南市議會爆推擠衝突　多位議員掛彩

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-29 18:21:58

推擠拉扯，多位議員掛彩。
▲台南議會議程中議員推擠拉扯，多位議員掛彩。（圖／國民黨團提供）

台南市議會今（29）日下午聯席審查110年度台南市總預算暨附屬單位預算，市議員陳昆和不滿主計處、財稅局未依約定，提供近4年台南市歲入、歲出完整資料，當場要求清點人數，清點後人數未過半，主席蔡育輝宣布散會，引發多位議員不滿，進而爆發衝突。

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陳昆和要求清點人數，結果，簽到出席的有40名議員，只有23人到場，因人數未過半，主席蔡育輝當場宣布散會；現場多位議員針對是否繼續開會，以及主席決定散會程序是否符合規定引發爭吵，接著議員盧崑福、李宗翰、蔡育輝和谷暮．哈就等人爆發肢體衝突，相互推擠拉扯，導致多位議員掛彩。

▲國民黨籍議員被多位不同黨籍議員圍住，不斷推擠拉扯。（圖／民眾提供）
▲國民黨籍議員被多位不同黨籍議員圍住，不斷推擠拉扯。（圖／記者陳聖璋翻攝）
會議甫開始就因未達法定人數而延後10分鐘，主席蔡育輝第二次宣布開會後，陳昆和發言表示，不贊成今天市府總預算進入審查預算議程，因先前請主計處、財稅局提供近4年台南市歲入與歲出的總預算及結算明細，才能清楚得知市府針對溪北、大北門地區的預算占比。

陳昆和怒批，主計處至今都沒有提供完整資料，解答議員所提出的質疑，「今天我不贊成市府總預算進入預算審查議程」，主席蔡育輝回應，依程序達法定人數就得開會，不得因個人主張而停會；經10分鐘協商仍無共識，陳昆和要求清點人數杯葛，因現場人數未過半，主席宣布散會。

散會後，民進黨籍議員李宗翰不滿主席未採記名方式清點人數，明顯不符規定，在旁的議員盧崑福認為主席已裁定散會，「記名與否沒差」，兩方人馬隨即一擁而上。

李宗翰表示，盧崑福朝他腹部揮3拳，谷暮‧哈就也遭蔡育輝壓制受傷，雙方人馬雙雙掛彩，最終在其他議員勸離下才散開；台南市議會民進黨團隨即召開記者會，表示議員們將前往醫院驗傷。

蔡育輝指出，依據議事規則第28條，有議員提出額數問題並經清點在場人數，已不足法定額數時，主席「應即」宣布散會或改開談話會，他認為，身為主席當下裁示散會並無不妥，雙方則因認知不同，加上現場情緒導致爆發肢體衝突。谷暮‧哈就隨後去醫療院所驗傷，盧崑福與蔡育輝也已完成驗傷。

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