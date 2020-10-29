員南路運動公園流浪狗出沒　里長被咬到流血

流浪狗攻擊民眾再添一樁！彰化縣員林市林厝里里長蕭富子今（29）日早散步運動，結果遭到一隻大型流浪狗攻擊，蕭富子腿部被咬到流血，一度痛到跌倒在地，惡犬見狀又趁機攻擊頭部，「差點連頭都咬下去」，蕭富子不斷呼叫才有路過民眾來解危，經送醫暫無命危險，但腿部留下3個大咬痕。

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▲員林市林厝里里長蕭富子今早散步運動，結果遭到一隻大型流浪狗攻擊，蕭富子腿部被咬到流血。（圖／蕭富子提供，2020.10.29）

× ▲員林市林厝里里長蕭富子今早散步運動，結果遭到一隻大型流浪狗攻擊，蕭富子腿部被咬到流血。（圖／蕭富子提供，2020.10.29）

員林市長游振雄一早也趕緊至家中探望，並請清潔隊出動捕狗，蕭富子驚魂未定地說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她的頭都咬下去，直說實在 「太可怕了」；蕭富子說，流浪狗零安樂死政策上路後，數量爆增太多，問題不解決，若哪天老人和小孩被追，可是會出人命的。

蕭富子指出，當時她小柴犬「妹妹」出門散步運動，一隻大型犬衝出來打算攻擊小狗，嚇得她趕緊把愛犬抱起來，沒想到野狗隨即往她的腿咬住不放，看她跌倒差點連她的頭都要咬下去，「真是太可怕了！」，若是老人或小孩遇到該怎麼辦？她呼籲流浪狗問題一定要解決。

員林市清潔隊長黃吉城表示，一早已經立即請隊上捕狗大隊開巡捕車，到員南路去巡視，但咬人的野狗已經逃逸無蹤，會再持續了解追蹤，呼籲民眾不要餵食流浪狗；蕭富子則說，她每天早上都在那條路運動，咬她的這隻野狗，過去沒看過在當地出沒。

流浪狗攻擊民眾事件一再發生，彰化市去年也發生二起狗追人造成受傷案件，一名高中生騎車被狗追，摔傷顱內出血送醫，一名國中生為閃一隻追人的流浪狗而摔車受傷開刀治療；

▲員林市林厝里里長蕭富子遭到一隻大型流浪狗攻擊，蕭富子腿部被咬到流血，消防救護人員緊急送醫。（圖／蕭富子提供，2020.10.29）

× ▲員林市林厝里里長蕭富子遭到一隻大型流浪狗攻擊，蕭富子腿部被咬到流血，消防救護人員緊急送醫。（圖／蕭富子提供，2020.10.29）

蕭富子說，由於被咬的傷口太深，連醫生都說不好縫，只能每天回診清創，避免發炎，經包紮後她便返家休息。事後她也將受傷照片跟影片貼文臉書，傷口嚴重令人看了怵目驚心。

彰化動物防疫所長董孟治指出，員林流浪犬收容所收容數是167隻，最多可收201隻，因新的收容處所難尋，今年縣府在收容中心再設置二只大型貨櫃，年底前會再增加5個貨櫃，每個貨櫃可收容10隻、總計可再多收容70隻流浪犬。