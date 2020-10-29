小確幸！明年元旦起個人旅平險保費調降1成
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-29 18:30:22
金管會今 (29) 日宣布，已研議完成個人投保旅行平安保險各項給付費率檢討案，將調降旅行平安險中有關意外死亡及失能給付標準費率10%，其餘維持不變，並自明（2021）年1月1日起實施。若以投保5天、保額500萬元為例，原本保費要332元，明年1月起降至299元，可省下33元。
金管會自2014年1月1日個人投保旅行平安保險「意外醫療給付之預期損失率下限」由現行標準費率損失率的85%調降為70%後，為合理反映保險業實際經驗，案經檢討並邀產、壽險公會及相關周邊單位等召開會議研商，衡酌過去該險相關經驗資料，意外死亡及失能給付標準費率表有調降的空間，調降該險意外死亡及失能給付標準費率表的各費率的10%，其餘維持不變，未來並將持續檢討。另為健全我國保險業財務結構， 保險業在每年營業年度終了，應按「個人投保旅行平安保險意外死亡及失能給付標準費率表」，就該年度銷售的個人旅行平安保險意外死亡及失能給付保單，依其保險金額及保險日數計得之保費收入合計金額的10%，扣除名目稅率20%後的餘額提列於業主權益項下的特別盈餘公積科目。金管會強調，這次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，該類保險商品的保費預期可適度降低，金管會也提醒民眾，可依自身需求規畫購買適足的旅行平安保險保障以因應旅遊中的相關風險。