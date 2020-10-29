高雄輕軌二階民調　逾6成支持原路線路型優化

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高雄輕軌二階民調　逾6成支持原路線路型優化

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-10-29 18:37:49

▲高雄輕軌第二階段工程最新民調，超過六成民眾支持原路線路型優化。（資料照／記者蔡佳宏攝）
▲高雄輕軌第二階段工程最新民調，超過六成民眾支持原路線路型優化。（資料照／記者蔡佳宏攝）
高雄市政府研考會今（29）日公布高雄輕軌第二階段工程最新民調，沿線經過的三民、左營、鼓山地區，根據捷運局提出的原路線優化方案進行調查，均呈現超過六成民眾支持，顯見讓輕軌成圓、提升大眾運輸效能，已是市民共識。
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捷運局指出，這份民調是經過多場公聽會及說明會，綜合民意心聲後，提出輕軌二階的原路線優化方案，包括路型、停車格、行駛聲量、交通號誌、路樹等進行調整後，以「如果第二階段輕軌大順路段可以搭配道路路型重新整體規劃，來引導穿越性車流與改善人行空間等，請問您支不支持興建」進行調查，結果顯示鼓山區支持度63%，不支持度24％、三民區支持度63％，不支持度24％、左營區支持度55％，不支持度28％，呈現大幅上升。
捷運局進一步說明，關於美術館路段，若以「如果第二階段輕軌美術館路段往北移到美術館園區內，不影響目前車道數(單向各兩車道)，請問您支不支持興建」進行調查，結果顯示鼓山區支持度66%，不支持度22％、三民區支持度64％，不支持度21％、左營區支持度55％，不支持度28％，同樣有明顯上升趨勢。

捷運局分析，支持輕軌民眾中，以「多一種交通工具可選擇，交通更方便」、「可以和捷運紅橘線發揮轉乘效果」、「帶動高雄市發展」為前三項主要支持原因，代表市民多認同輕軌的多重效益。

捷運局強調，輕軌是國際先進城市普遍採取的大眾運輸方式，經過巴黎、史特拉斯堡、里昂、熊本、大阪、突尼西亞、香港、耶路撒冷、紐倫堡等，都可見到列車在路面上行駛。捷運局會傾聽民意、促進城市發展的目標下，全力推動高雄的交通更加完善。
本次民調由高雄市研考會委託山水民意研究公司進行，訪問地區為高雄市鼓山區、左營區、三民區；訪問對象為設籍訪問地區，20歲以上成年人；抽樣方法為以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，以隨機方式抽出電話號碼；訪問日期為109年9月17日至9月24日；有效樣本為鼓山區 1075份、左營區 1074份、三民區 1072份；抽樣誤差為在９５％的信心水準下，三個區約 ± 2.99%；加權方式為依內政部人口資料，進行性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。
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