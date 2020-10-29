冷空氣南下低溫下探17度 閃電颱風最快明日生成
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-29 18:44:57｜update2020-10-29 19:03:09
東北風持續影響台灣天氣，氣象局表示，明（ 30 ）日北方乾冷空氣南下，各地低溫約 19 至 22 度，沿海空曠地區甚至下探至 17 至 18 度；至於未在關島東南方海面的熱帶性低氣壓，最快明日就會生成為第 20 號颱風「閃電」，未來路徑有機會偏北，對台灣影響還須觀察。
氣象局表示，明日東北風再增強，北方的乾冷空氣也將南下影響台灣，大台北及東半部地區的降雨情況將變得更為零星，大致以多雲的天氣為主，其他地區則維持多雲到晴，午後中南部山區及高屏近山區平地有局部短暫陣雨，清晨至上午高屏沿海地區也要留意零星降雨。溫度方面，各地低溫大約 19 至 22 度，沿海空曠地區甚至下探至 17 至 18 度；至於高溫部份，北部及東半部地區高溫約 23 至 26 度，中南部地區約 28 至 30 度，中南部地區日夜溫差較大，早出晚歸要注意氣溫變化適時調整穿著。氣象局指出，第 19 號輕度颱風「天鵝」未來有增強的趨勢，預計將向西移動，對台灣天氣沒有直接影響；另外位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，最快明日就會生成為第 20 號颱風「閃電」，但因離台灣還有一段距離，各國路徑預測有分歧，可能會朝呂宋島、巴士海峽方向前進，但如果有鋒面通過，不排除會往北轉，對台灣的影響還須觀察。