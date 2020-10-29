影／我挺你！彰化縣長盃五人制足球賽　運動三箭聯盟啟動

為健康加分，彰化射出三箭，彰化縣政府今（29）日在縣立體育場舉辦「運動3箭」暨今年縣長盃5人制足球錦標賽開幕儀式，賽程今起一連3天，共51隊、500多名選手參賽，縣長王惠美開球時強調，未來將籌募運動基金，結合更多企業界來支持運動選手，讓他們為彰化、國家爭光。

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▲彰化縣政府舉辦縣長盃5人制足球錦標賽，縣長王惠美開球。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

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跆拳道奧運國手劉威廷現身活動現場，除了在舞台上施展跆拳道的經典動作，也與在場的學弟妹們分享運動防護與運動營養對選手的重要性，尤其今年受到外在環境挑戰，除拉長奧運備賽戰線，對選手的體型、體能維持與健康保護力都是一大考驗。

國立臺灣體育運動大學教授兼運動產業學院長呂欣善表示，感謝縣長王惠美縣府團隊的邀約，讓該校擔任運動員防護等工作，使運動員能夠無後顧之憂，全心全力的比賽，突破自我、再創佳績，並盡其所能為運動員防護服務。

▲今年縣長盃5人制足球錦標賽，賽程今起一連3天，共51隊、500多名選手參賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

× ▲今年縣長盃5人制足球錦標賽，賽程今起一連3天，共51隊、500多名選手參賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

王惠美說，感謝臺灣體育運動大學、彰化師範大學、彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院及白蘭氏三得利公司等單位，對於體育運動的支持，預祝縣長盃五人制足球錦標賽圓滿成功，劉威廷在2021東京奧運奪金。

白蘭氏資深副總黃小琳表示，白蘭氏在地深根超過40年，持續在運動營養的領域贊助國家精英選手，希望透過白蘭氏的補給，成為選手最佳的健康後盾。。

▲跆拳道奧運國手劉威廷力現場分享運動防護對選手的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

× ▲跆拳道奧運國手劉威廷力現場分享運動防護對選手的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

王惠美指出，「運動3箭」計畫上路，別是1運動防護，由彰基、秀傳等6家彰化縣優質醫療團隊提供優惠，只要運動員憑健保卡就醫，不僅享快速看診等服務，且有不同的優惠；2是運動科學，由彰師大透過科學檢測分析，了解運動選手身體素質、狀況，提供專業建議；3是運動營養，白蘭氏三得利公司在選手競賽期間提供免費營養補充品。

▲彰化縣政府在縣立體育場舉辦「運動3箭」暨今年縣長盃5人制足球錦標賽開幕儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

× ▲彰化縣政府在縣立體育場舉辦「運動3箭」暨今年縣長盃5人制足球錦標賽開幕儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.29）

王惠美強調，縣府擬籌募運動基金，尋找企業界贊助支持運動選手，讓選手無後顧之憂。