國台辦稱美智庫被台收買 陸委會：勿以小人之心歸責台灣
國台辦稱美智庫被台收買 陸委會：勿以小人之心歸責台灣
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-29 19:07:55
下週（ 11 月 3 日）即是美國總統大選投票日，下任美國總統的對中、對台政策備受關注。陸委會今（ 29 ）日於例行記者會表示，美中關係未來仍然會呈現長期競爭抗衡的局勢，兩大黨長期對台友好，推測大選結果不會影響美國對台政策，而對於美國國務卿（ Mike Pompeo ）近期出訪南亞各國提倡印太戰略，華府智庫 CSIC 也指出美國必須強化台美關係，陸委會感謝美方的善意，表示將台灣納入印太戰略能助於區域和平、繁榮。
美國總統大選將至，陸委會發言人邱垂正在例行記者會上表示，11 月 3 日大選後，美國兩黨長期對台灣友好，推測結果不會影響對台政策。而陸委會認為中共也密切關注大選後的情勢，台灣面對美中情勢發展，將會持續注意，堅定捍衛國家主權及民主、自由價值，感謝美國政府、國會及學界持續對台美關係的重視與支持。美國智戰略與國際研究中心（ CSIS ）近日發表報告，呼籲美國政府強化對台關係，拓展展開更高階的官方交流與合作，中國國台辦今（ 29 ）日對此堅決反對，並且稱報告為「台灣政府用老百姓的血汗錢，去收買美國學者」所得的結果。對此，陸委會回應，CSIS 報告是善意呼籲美國政府將台灣納入印太政策的考量。而長期以來台美共享共享人權、民主、普世價值具有堅實、友好的關係。邱垂正指出，中共近年來崛起種種作為引發美方朝野對中共的不滿，美國最新的民調，多數的美國民眾對中共的支持負面的評價，並擔憂中共的網路攻擊問題、美中貿易問題，還有近期媒體報導中國利用數百個團體滲透美國進行分化，陸委會呼籲，中共當局應該反躬自省，切勿以小人之心歸責台灣，對於國台辦毫無根據的誣蔑，以及針對性的抹黑言論，陸委會感到高度的遺憾與不齒。