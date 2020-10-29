陸漁船稱避風被趕 陸委會：依法驅離「越界捕魚」陸船
陸漁船稱避風被趕 陸委會：依法驅離「越界捕魚」陸船
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-29 19:33:16
上週日（ 23 ）中國多艘漁船以「避風」為由，聚集於澎湖附近的西吉嶼海域越界捕魚，遭到海巡署艦艇以水砲強制驅離，中國國台辦批評台灣做法「野蠻、不人道」，陸委會今日回應強調，過去台灣方面秉持人道精神提供援助，若實為避風絕對會幫忙，但週日的事件，陸方漁船實際上在海域內捕魚，嚴重破壞漁民權益，因此予以驅離。
陸委會發言人邱垂正表示，陸方船隻越界作業，台灣政府展現堅定的護漁的立場跟決心。若為了避風，台灣也會提供避風港、人道援助，然而這些漁船確實為了捕魚而進入海域，對於國台辦的發言污衊台灣執法人員，陸委會感到十分憤慨，執法機關仍然會嚴正執法，並再次呼籲陸方有約束相關人員。對於近期中國抽砂船前往馬祖海域作業，陸委會表示，將持續透過兩岸司法互助協議等機制，與陸方進行溝通，推動共同執法，而海巡署執法機關依法採取強制驅離、扣留、留置、處以罰鍰等手段，為以維護台灣漁民作業權益、海洋生態資源。
陸委會表示，為了遏制中國大陸抽砂船頻頻在澎湖或是馬祖海域抽砂、破壞海洋環境跟自然生態，經濟部已經在研議相關法案限制，如有違法事實將會提高相關刑罰，希望能夠透過這個重罰的手段展現政府執法的決心以嚇阻中國大陸違法抽砂。
另外，友達與龍騰光電台籍員工本月初確診，在十一長假期間在大陸昆山市活動，導致工廠被當地政府關閉、地區大消毒。對此，陸委會回應，台灣秉持科學嚴謹的原則進行防疫，且防疫成績有目共睹，一向資訊透明、不斷地落實精進檢驗及防疫機制。而中國大陸普目前仍有本土感染案例，呼籲陸方應該戒慎防疫，並與各方積極合作，透明公開疫情，不應該藉機再做政治口水的操作。