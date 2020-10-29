桃園機場結合業者推日本祭　邀民眾體驗免稅購物行程

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桃園機場結合業者推日本祭　邀民眾體驗免稅購物行程

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-10-29 20:18:55

瘋日本遊桃園
▲桃園市國際機場產業發展協會營造免出境登機也能逛機場免稅店的偽出國氣氛，並結合桃園觀光工廠蛋寶生技不老村的「元氣祭」亮點活動，歡迎遊客來機場體驗正宗日式祭典以及免稅購物行程。（圖／記者李春台攝, 2020.10.29）
桃園機場第二航廈今（29）日上午舉辦「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」發布會，桃園市國際機場產業發展協會邀請航空業、水族館、旅行業者及飯店業者規劃機場體驗旅遊，營造免出境登機也能逛機場免稅店的偽出國氣氛，並結合桃園觀光工廠蛋寶生技不老村的「元氣祭」亮點活動，歡迎遊客來機場體驗正宗日式祭典。
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桃園市長鄭文燦出席時表示，桃園機場位於防疫第一線，也是疫情的重災區，機場營收及活動都受到很大的影響，桃園的觀光工廠全台最多，「蛋寶生技不老村」為全台唯一以「蛋」為主題的觀光工廠，昇恒昌免稅店與蛋寶生技股份有限公司攜手合作，打造原汁原味的日本「元氣祭」，限期三天的全台首創日式祭典，有正統日式表演、傳統日式遊戲攤位、日本屋台美食攤販以及職人提供吃喝道地日本味。
此外，桃園市國際機場產業發展協會也與蛋寶生技簽訂合作MOU，推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」套裝遊程，每位只要999元超值享受，包括桃園日本主題景點、餐飲、體驗活動，包含門票、機場300元餐券及交通接駁，歡迎民眾踴躍報名體驗。

鄭文燦說，機場不只是旅遊的起點跟終點，也是旅遊體驗區，除了一日遊行程，桃機產發會與蛋寶生技也規劃豪華版超VIP專屬體驗團二日遊行程，除了體驗蛋寶生技元氣祭以外，還可入住桃園五星級飯店豪華享受、專人協助穿著傳統日式和服逛機場免稅店、參觀Xpark八景島水族館、河馬水產高檔料理吃到飽及日式宴席料理品清酒等，希望機場與觀光工廠結合的套裝行程，能讓機場旅遊體驗更豐富精采。
蛋寶生技股份有限公司董事長古榮海表示，雞蛋產業鍊的發展與整合是蛋寶生技長期以來的努力方向，包括最前端的蛋雞飼養、中段的蛋品加工製造，以及最末端的成品物流配送，隨著客戶的不斷增加，蛋寶生技現已成為台灣蛋品一條龍企業，希望透過本次的異業結合活動，讓民眾在不能出國的時候也能回味日本正宗祭典活動，並將人潮帶進桃園活絡經濟。
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