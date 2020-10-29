桃園機場結合業者推日本祭 邀民眾體驗免稅購物行程
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-29 20:18:55
桃園機場第二航廈今（29）日上午舉辦「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」發布會，桃園市國際機場產業發展協會邀請航空業、水族館、旅行業者及飯店業者規劃機場體驗旅遊，營造免出境登機也能逛機場免稅店的偽出國氣氛，並結合桃園觀光工廠蛋寶生技不老村的「元氣祭」亮點活動，歡迎遊客來機場體驗正宗日式祭典。
桃園市長鄭文燦出席時表示，桃園機場位於防疫第一線，也是疫情的重災區，機場營收及活動都受到很大的影響，桃園的觀光工廠全台最多，「蛋寶生技不老村」為全台唯一以「蛋」為主題的觀光工廠，昇恒昌免稅店與蛋寶生技股份有限公司攜手合作，打造原汁原味的日本「元氣祭」，限期三天的全台首創日式祭典，有正統日式表演、傳統日式遊戲攤位、日本屋台美食攤販以及職人提供吃喝道地日本味。此外，桃園市國際機場產業發展協會也與蛋寶生技簽訂合作MOU，推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」套裝遊程，每位只要999元超值享受，包括桃園日本主題景點、餐飲、體驗活動，包含門票、機場300元餐券及交通接駁，歡迎民眾踴躍報名體驗。
鄭文燦說，機場不只是旅遊的起點跟終點，也是旅遊體驗區，除了一日遊行程，桃機產發會與蛋寶生技也規劃豪華版超VIP專屬體驗團二日遊行程，除了體驗蛋寶生技元氣祭以外，還可入住桃園五星級飯店豪華享受、專人協助穿著傳統日式和服逛機場免稅店、參觀Xpark八景島水族館、河馬水產高檔料理吃到飽及日式宴席料理品清酒等，希望機場與觀光工廠結合的套裝行程，能讓機場旅遊體驗更豐富精采。蛋寶生技股份有限公司董事長古榮海表示，雞蛋產業鍊的發展與整合是蛋寶生技長期以來的努力方向，包括最前端的蛋雞飼養、中段的蛋品加工製造，以及最末端的成品物流配送，隨著客戶的不斷增加，蛋寶生技現已成為台灣蛋品一條龍企業，希望透過本次的異業結合活動，讓民眾在不能出國的時候也能回味日本正宗祭典活動，並將人潮帶進桃園活絡經濟。