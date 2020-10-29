口湖鄉下寮仔的在地故事　菁埔夫人英勇事蹟今開鏡

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順寮宮主委劉金水表示，口湖鄉順寮宮最初開始並不是供奉菁埔夫人，而是下寮仔先民帶著二品夫人一同來到這裡，相傳在滿清道光二十五年(1845)因大洪水災難，讓下寮仔人民變得更不安心，又因地緣關係，北有大洪水受難的萬人塚，南有佔地數公頃的下寮仔公墓，文駕神尊的二品夫人難以獨自鎮壓，才有後來的菁埔夫人。
主委劉金水提到說，一百多年前菁埔夫人為代天巡狩神駕，出巡至箔子寮附近，二品夫人前往求助，菁埔夫人憐憫下寮仔境遇，與二品夫人結為姐妹，而二品夫人願將其主神之位讓與菁埔夫人共同坐鎮下寮仔，順寮宮才有今日的菁埔夫人與二品夫人共同坐鎮下寮仔，讓下寮仔得以安寧。
順寮宮主委劉金水也指出，當時菁埔夫人鎮壓青蛙精的水池所在地，表示常年沒有水源的水池都不會乾枯，可見此處地靈風水佳，才會吸引精怪在此修練，幸好有菁埔夫人的庇佑，才能讓下寮仔的信徒安居樂業。
口湖鄉長林哲凌表示，菁埔夫人在民間已經流傳相當久的時間，但是在各位印象中很難於電視媒體上曝光及宣傳，透過這樣的影集拍攝將菁埔夫人的故事更能讓全台灣的鄉親能夠更正式正確的方式認識，也將過去有些錯誤的傳說透過這次的拍攝來更正，讓在地年輕人更能了解家鄉的故事。