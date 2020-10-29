蘇貞昌明5度赴立院報告 國民黨團撂話不道歉續杯葛
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-29 21:26:28
行政院長蘇貞昌明天將第5度赴立法院提出施政報告並備質詢，因朝野對萊豬爭議僵局未化解，國民黨、民進黨立法院黨團今（29）日分別發出甲級動員令。國民黨團總召林為洲揚言將繼續杯葛院會；民進黨團書記長莊瑞雄則呼籲正面直球對決，讓社會大眾進行評斷。
蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日，4度前往立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉而杯葛議事，導致蘇貞昌無法上台報告，打破歷任閣揆最晚上台報告的歷史紀錄。林為洲今天表示，國民黨明天仍舊將杯葛院會，絕對不會讓蘇貞昌上台報告，並已做好被民進黨清場的準備。國民黨團已發文給各黨籍立委辦公室，要求黨籍立委在上午8時50分前進入議場，配合黨團運作。
對於國民黨團一直延宕議事，莊瑞雄認為，這不是社會大眾樂於看到的，希望一切能回歸到議事遊戲規則進行，而且在野黨監督政府不能只是吵吵喊喊，如果要蘇貞昌來道歉，就應該正面直球對決、提出問題，讓社會大眾進行評斷。新聞來源為Newtalk 新頭殼