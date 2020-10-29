勇鷹機延交機F-5被迫繼續飛！空軍：飛行時數未超出規範
勇鷹機延交機F-5被迫繼續飛！空軍：飛行時數未超出規範
記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-10-29 22:19:18
空軍志航基地第7聯隊今（29）日傳出一架F-5E單座型戰機從基地起飛時，墜落於東部外海，造成機上飛官朱冠甍上尉不幸殉職。退役空軍將領指出，因為勇鷹高教機延遲交機，才讓服役超過40年的F-5E/F戰機被迫繼續飛。空軍晚間澄清表示，F-5機隊飛行時數未超出原廠規範。
針對媒體報導「F-5原定 2019年汰除，勇鷹機延遲交機被迫繼續飛」、「F-5E/F機型老舊，勉強延壽，導致事故發生」等情事，空軍司令部表示，顯有誤解，與事實不符，本軍新式高教機前於104年(2015年)完成建案程序，並依規定呈報行政院，惟未獲核定；復於105年始重新啟動建案作業。空軍指出，目前新式高教機執行進度均依期程推動，將於110年起逐次量產交機，本軍將依計畫逐次汰換F-5E/F型機，預計113年(2014年)完成。空軍司令部指出，於83至89年期間，已完成F-5型機結構強化作業，另93年經原廠評估回覆，單座機壽期時數為14,779小時；雙座機為30,000小時，目前本軍F-5型機平均飛行時數為7,825小時，均未超出美方原廠規範。另本軍亦依技令定期執行F-5型機結構檢查，確保各項飛訓任務順利執行。空軍強調，經查目前全世界仍有26國正常使用中，並無老舊問題。空軍指出，近年在政府政策支持下，本軍順利完成F-16V新型戰機等先進武器籌獲，不但加速機種更新期程，新購武器更全方面提升嚇阻戰力。本次優秀同袍不幸殉職，對家屬造成無比傷痛，本軍深感遺憾與不捨，籲請各界持續支持空軍精實訓練，捍衛領空。