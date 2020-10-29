台本土200天0確診登彭博！星國媒狂酸：但3人出國後確診

今（29）日《彭博》（Bloomberg）報導台灣迎來連續200天本土無新冠肺炎確診病例，更盛讚台灣創下的傲人成就令面臨爆發第二波疫情的全世界羨慕不已。不過新加坡媒體《8視界新聞》在報導相關內容時，同時在標題補充了「但3人出國後確診」，不少網友則在該篇報導下狂酸「離開才有真會騙，和台灣政府一樣」，話題掀起網友討論。

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《彭博》報導指出，台灣自4月12日以來，連續200天未出現本土病例的事蹟，在全球第二波疫情侵襲的當前，同時點出台灣至今累計僅確診553例，其中7例死亡，除了靠政府在新冠疫情初期就嚴格執行居家隔離、檢疫和宣導全民防疫配戴口罩外，更靠著台灣2003年SARS後所培養的防疫意識，全民配合才能達到這樣的成果。

▲ 《彭博》（Bloomberg）讚台灣防疫成果讓全球「羨慕不已」。 （圖／翻攝自《彭博》Bloomberg）

報導中，澳洲國立大學傳染病學教授Peter Collignon也表示「台灣是迄今唯一能夠消滅新冠肺炎社區傳播的主要國家」，不過也提醒台灣仍未擺脫新冠肺炎的威脅，更點名新加坡、日本兩國，在疫情初期雖防疫成果顯著，但後續確診案例卻激增。

而新加坡媒體《8視界新聞》也在稍早報導台灣本土連200天0確診的佳績，不過卻在新聞標題後加了句「但3人出國後確診」，許多網友則在該篇臉書報導連結底下猛酸「離開才有真會騙，和台灣政府一樣」、「說給鬼聽，鬼才相信！」、「只要在台灣就零，離開才有（確診），真會騙」。

▲ 《8視界新聞》轉述相同報導內容。 （圖／翻攝自新加坡媒體《8視界新聞》）

▲該篇報導掀起網友討論。（圖／翻攝自新加坡媒體《8視界新聞》）

消息傳回台灣後，許多PTT鄉民則對此表示「確診5萬多人的酸確診500多人的，Errrrr」、「酸就酸阿，無所謂，台灣防疫安全穩定才是真的」、「台灣除了要戴口罩之外生活方式根本完全沒變，有爆早就爆了」。此外，指揮中心除公布連續200天沒有本土個案、感謝民眾配合防疫外，莊人祥也指出希望民眾繼續保持防疫措施，勤洗手、戴口罩。（編輯：楊智傑）