台本土200天0確診登彭博！星國媒狂酸：但3人出國後確診

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報導中，澳洲國立大學傳染病學教授Peter Collignon也表示「台灣是迄今唯一能夠消滅新冠肺炎社區傳播的主要國家」，不過也提醒台灣仍未擺脫新冠肺炎的威脅，更點名新加坡、日本兩國，在疫情初期雖防疫成果顯著，但後續確診案例卻激增。
而新加坡媒體《8視界新聞》也在稍早報導台灣本土連200天0確診的佳績，不過卻在新聞標題後加了句「但3人出國後確診」，許多網友則在該篇臉書報導連結底下猛酸「離開才有真會騙，和台灣政府一樣」、「說給鬼聽，鬼才相信！」、「只要在台灣就零，離開才有（確診），真會騙」。
消息傳回台灣後，許多PTT鄉民則對此表示「確診5萬多人的酸確診500多人的，Errrrr」、「酸就酸阿，無所謂，台灣防疫安全穩定才是真的」、「台灣除了要戴口罩之外生活方式根本完全沒變，有爆早就爆了」。此外，指揮中心除公布連續200天沒有本土個案、感謝民眾配合防疫外，莊人祥也指出希望民眾繼續保持防疫措施，勤洗手、戴口罩。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。