川普拜登佛州車拚搶選票　相隔數小時同市造勢

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川普拜登佛州車拚搶選票　相隔數小時同市造勢

中央社

calendar_today2020-10-30 08:31:11

▲美國大選候選人，川普及拜登。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國大選候選人，川普及拜登。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社坦帕\華盛頓29日綜合外電報導）美國總統大選倒數計時，總統川普和民主黨對手拜登今天雙雙選在佛羅里達州舉行造勢大會搶攻選票。由於佛州掌握29張選舉人票，被視為競選主戰場的重要性不言而喻。
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民調顯示，儘管拜登（Joe Biden）在全國支持率明顯高於川普，但他在一些關鍵州的支持率領先幅度不如全國。據路透社和易普索（Ipsos）昨天公布的聯合民調，川普在佛州支持率已與拜登勢均力敵，分別為47%和49%。
川普和拜登今天將相隔數小時在坦帕（Tampa）舉行競選造勢活動。時值2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情再度升溫，兩人造勢大會的不同，正好凸顯各自對待疫情方式的差異。

川普舉行的戶外造勢大會將率先登場。他最近幾場造勢大會都吸引成千上萬人聚集，但當中許多人不顧防疫公共衛生建議，並未戴口罩。

反觀拜登稍晚在坦帕的造勢大會將採露天汽車電影院形式，參加者留在自己的車內。拜登今天稍早在佛州南部布羅瓦郡（Broward County）主辦的一場造勢活動，也採類似形式。

路透社/易普索的民調顯示，佛州可能投票選民當中，48%的人認為拜登處理疫情能力較佳，42%則認為川普會應付得更好；不過，約52%的人認為川普管理經濟能力較佳，只有41%認為拜登在這方面會做得更好。

另一方面，由130多個美國民間團體組成的「保護結果」（Protect the Results）聯盟正在計劃，一旦11月3日投票日過後，川普似乎干預計票或操控選舉結果，他們將走上街頭抗議。

「保護結果」聯盟宣稱代表數以百萬計的兩黨選民，參加的團體包括「美國計劃生育協會」（PlannedParenthood）和「支持法治共和黨人」（Republicansfor the Rule of Law）。

6月發起籌組「保護結果」聯盟的民團「美國站起來」（Stand Up America）創辦人艾德瑞吉（SeanEldridge）表示：「我們無法預設川普會遵守和平政權轉移。」
倘若川普試圖干預計票，或對州政府或其他地方政府官員施壓，要求一些選票不算數，「那麼我們就會動員」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1091029
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