馬英九連罵蔡3聲「無恥」民進黨：昨是今非批評當年自己
馬英九連罵蔡3聲「無恥」民進黨：昨是今非批評當年自己
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-30 08:00:00
中天新聞台換照案引起各方關注，前總統馬英九29日參加國民黨台南市黨部募款餐會時抨擊，民進黨政府不顧國人健康執意開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口、國家通訊傳播委員會（NCC）執意要將中天新聞台撤照，是非常「可惡」、「無恥」，他還激動連續痛罵三次「無恥」。民進黨發言人顏若芳回應，馬英九罵的「無恥」似乎都是在批評當年擔任總統的自己，馬英九昨是今非的言行令人無言。
顏若芳表示，馬英九親口說明2012年就是自己進口「含萊克多巴胺」美牛進口，美國牛肉這幾年在台灣進口量持續增加，她反擊說：「馬前總統，你今日所批評的話，難道是在罵你自己嗎？更如馬前總統今天所說的，美國豬肉多數已不用瘦肉精。對於放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口，民進黨政府的立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業，絕不會像2012年馬執政時候那樣貿然開放。」顏若芳接著指出，2014年馬英九執政時，中天新聞台就因證照到期，由NCC依法審查，當時多數審查委員做出「否決換照申請」的意見，最後NCC則是以附加條款的方式許可換照。馬英九應該很清楚NCC是依法獨立行使職權進行換照審查，她反問馬英九：「難道不是嗎？還是馬英九當年有介入嗎？」
顏若芳提到，馬英九任內，2010年年代綜合台換照沒過，她反嗆馬英九說：「不知道馬前總統是真的忘記了，還是不敢想起？對比今日馬前總統所罵的無恥，更讓人不解馬前總統是在罵自己？」顏若芳也強調，民進黨的態度一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。新聞來源為Newtalk 新頭殼