法國單日發生連3起攻擊案！調升警戒至最高級別
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-30 06:18:14｜update2020-10-30 06:24:55
法國近日相當不平靜，除了新冠肺炎疫情嚴峻外，前些日子還發生中學教師因在課堂上展示嘲諷伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，光天化日下慘遭斬首的驚悚事件，昨( 29 日)又接連傳出 3 起恐怖攻擊，該國也因此提升全國警戒至最高級別。
綜合外媒報導，法國南部城市尼斯（ Nice ）的聖母教堂， 29 日發生恐怖攻擊， 1 名男子在聖母院教堂持刀殺害 3 人，其中 1 名受害者甚至遭到斬首。尼斯的事件發生後沒多久，另 1 個南部城市亞維農（ Avignon ）也出現 1 名男子在路上拿槍威脅路人，嘴裡不斷大喊著「真主至大」（ Allahu akbar ），警方到場後甚至試圖襲擊警察，當場被擊斃。另一方面，法國駐沙烏地阿拉伯吉達領事館當天也傳出有警衛遭人刀襲受傷，雖然還在調查兇徒動機，但當局研判也與恐攻有關，呼籲法國在當地的國民保持最高警戒。
宗教衝突向來是棘手的敏感議題，特別歐洲許多地方都有大量的穆斯林移民，多年來在世界各地發生的多起恐怖攻擊，也讓伊斯蘭與西方文化的衝突越發白熱化。本月中旬法國中學教師山繆帕第（ Samuel Paty ）因向學生展示伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，竟在巴黎郊區遭車臣裔的極端份子當街斬首； 2015 年《查理周報》也是因刊登此類漫畫，而遭槍手闖入總部行兇，釀成 12 人死亡。
此外，法國總統馬克宏( Emmanuel Macron )因教師遇害一事而於公開場合的發言，也被視為反穆斯林，從而引發伊斯蘭國家和組織不滿，揚言抵制法國商品，法國境內的宗教緊張持續升溫，也讓法國在抗擊新冠肺炎第 2 波疫情之餘再添困境。