快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生遭擄勒斃　陳屍地點曝光

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鍾姓女大學生的好友於28日在《Dcard》上PO文表示，自己的好朋友就讀長榮大學，身穿黑色上衣、牛仔短褲的鍾姓女大學生於當晚8點45分準備從學校步行返回宿舍，不到半小時路程卻徹夜未歸並失聯，於是她的室友更非常擔心，便發文求助希望晚上8：45後有騎車經過那附近的人，留意一下行車記錄器，「或是拜託有看到一個女生走在那裡的人，給我一點資訊」。
台南歸仁警方28日獲報後成立專案小組，追查後在台鐵便道下發現鍾女的鞋子，懷疑遭人強行擄走，調閱監視器後發現一輛可疑自小客車，請示檢察官聲請拘票後，於29日逮捕梁姓男子。而警方在梁姓男子車上發現血跡，並起獲一袋裝滿內衣褲的袋子，梁男起初偵訊時否認犯行，辯稱女學生被他嚇跑，最後警方突破心防，梁男才坦承用麻繩勒斃鍾女。同時，警方也在高雄阿蓮的山溝內發現「全身裸體僅剩內褲」的女大生遺體，且脖子上依然套著麻繩。
目前警方漏夜偵訊更透露，梁姓嫌犯與被害女大學生素不相識，梁姓嫌犯當晚躲在便道旁找尋落單的女子，看見鍾姓女大學生路過時，持麻繩從後方上前勒住她的脖子拖回車上，但疑似用力過猛導致鍾姓女大學生在上車前就已無呼吸心跳，詳細案情還有待釐清。（編輯：王柏文）