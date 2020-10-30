威州黨部遭駭客入侵！川普競選帳戶丟失逾6千萬

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威州黨部遭駭客入侵！川普競選帳戶丟失逾6千萬

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-30 06:50:34

▲威斯康辛州為本次大選的關鍵搖擺州之一，現在卻傳出川普所屬的共和黨，在當地的競選總部遭駭、損失數百萬美元的事件。圖為川普 27 日於威州造勢（圖／美聯社／達志影像）
▲威斯康辛州為本次大選的關鍵搖擺州之一，現在卻傳出川普所屬的共和黨，在當地的競選黨部遭駭、損失數百萬美元的事件。圖為川普 27 日於威州造勢。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選只剩最後幾天的衝刺階段，不只民主黨候選人拜登醜聞纏身，共和黨候選人、現任總統川普也傳出競選帳戶遭駭客入侵，因而丟失 230 萬美元（約新台幣 6580 萬元）的案件，已與聯邦調查局（ FBI ）聯繫並進入調查。
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綜合《美聯社》等外媒報導，共和黨威斯康辛州主席希特（ Andrew Hitt ）表示，該黨於威州的帳戶近日遭駭客入侵，從中竊取了 230 萬美元，由於威斯康辛州也是本次大選的關鍵搖擺州之一，在此時傳出駭客盜取競選資金的事件，也讓外界認為案情並不單純。
希特並聲稱，駭客疑似竄改了 4 家競選商品供應商的發票和其他文件，所以當支持者付款時，錢其實是流去駭客那，而不是給了廠商，後來是因為有人發現到發票的異樣，整起事件才曝光。

希特指出，他不知道其他州的共和黨部是否也遭受類似攻擊，但今年夏天在共和黨全國代表大會上，各州黨部確實被警告應慎防網絡攻擊。

有著 10 張選舉人票的威斯康辛州， 2 位候選人在當地的民調一直呈現緊張拉鋸，通常是拜登以個位數領先。川普已訂定週五要三度赴威州造勢，拜登也有意在同一天踢館較量。
 
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