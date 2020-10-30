陸五中全會著重科技自強、經濟復甦 分析：減少美國影響
陸五中全會著重科技自強、經濟復甦 分析：減少美國影響
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-30 08:08:47
中共 19 屆五中全會，昨（ 29 日）閉幕，會議公報宣布了下個 5 年經濟發展規劃和 2035 年遠景目標。分析指出，除了中國國內經濟循環復甦、今後發展藍圖與目標外，更重要是顯示北京將如何回應國際局勢下，來自外界、特別是美國的圍堵。
《美國之音》報導，過去 1 年，中國的國際環境遭遇了 1980 年改革開放，甚至是中共建政以來罕見的重大變化，美中關係全面惡化，雙方在貿易、外交、軍事、經濟、科技、金融、媒體等領域都發生衝突，新冠病毒大流行更讓中國的國際形象迅速轉向負面，面對這場「百年未有之大變局」，中國儘管有各方面的挑戰，但最讓其頭痛的莫過於來自美國和西方世界的科技打壓，包含對華為、中興、騰訊、中芯國際等主要企業實施制裁，停止晶片供應，禁止它們使用所有內含美國先進科技的產品和服務，種種困境都促使五中全會提出科技自立自強的訴求。為了擺脫美國的壓力，中國全國上下致力於研發晶片，投入了上萬億的資金，但就如當年的「大躍進」一樣，尚未產生實質性成果。專家認為，晶片製造體現了一個國家的綜合科技實力，需要結合諸多領域的世界頂尖科技水平，並非靠砸大錢就能夠實現突破。
《香港經濟日報》則引述外媒分析，五中全會透露中國未來 5 年的發展藍圖會有 2 個主軸：一是持續推動經濟復甦，二是減少美國對中國發展的影響，具強大的「地緣政治意涵」，現階段中國面臨著由美國主導的全面脫鉤、全面圍堵戰略，十四五(第 14 個 5 年規劃)正擔負著如何排除困難、在現有基礎上往前邁進的責任。
報導並指出，在減少美國影響方面，中國的基本戰略是「內外雙循環」，希望可以充分發揮中國經濟的自體循環力，並透過一帶一路，使內、外兩個循環相互促進，以因應美國全面脫鉤及疫情衝擊。此外，中國也將積極推動包含 AI 、 5G 、大數據、半導體等高科技領域的建設，投入更多資源在研發，希望能帶動巨大的投資與消費，並透過這些技術取得全球領先地位，減輕脫鉤的壓力。
原先外界也關心是否會提及中共下一屆領導人的安排，但《 BBC 》推估認為，從全會公報內容看，中共高層面對內外壓力似乎達成某種妥協，因而再度號召中共全黨須團結在以習近平為核心的黨中央周圍，並重申習近平提出的大循環、雙循環、一帶一路、人類命運共同體等戰略。