歐洲再陷大流行　世衛示警：東地中海疫情同樣令人震驚

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克魯格同時在與歐洲各國衛生部長的會議上警告，就跟缺乏重症加護病房一樣，全球的醫療衛生人員也都面臨精疲力盡的危險，若沒有提供醫護足夠的支持、優先顧到他們的需求，對抗新冠肺炎一事將會後繼無力。近期在比利時已傳出有疫區護士即使新冠病毒檢測呈陽性反應，仍被要求須返院工作，急診科醫師亞歷山大·古森（ Alexander Ghuysen ）受訪時坦言，做出這類決定非常困難，但情況確實越來越糟，幾乎已達到臨界點。
報導並指出，歐洲在過去 7 天就新增了 150 萬例確診，於 29 日突破 1000 萬例，不只病毒傳得快，整個歐洲的死亡人數增加了 32％ ，高齡者、慢性病患者都是高危險群，而且封鎖還連帶導致更多家暴事件，精神壓力以及慢性病都是這波疫情下產生的其他問題。
此外，世衛專案經理哈吉（ Rana Hajjeh ） 29 日在埃及首都開羅召開線上記者會時也表示，目前東地中海國家，包含阿富汗、埃及、伊朗、約旦、黎巴嫩等，累積確診人數已超過 300 萬例，死亡數達 7 萬 5000 例之多，總死亡率為2.5％，應設法加強公共衛生、鼓勵民眾積極戴口罩，並維持社交距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。